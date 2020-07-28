Специалисты спасают крупнейшую обитель Северо-Запада России от разрушения

Обитель – это фактически город в городе, и, как в любом населённом пункте, здесь время от времени случаются мелкие коммунальные аварии и неприятности посерьёзнее. Это становится очень большой проблемой для сохранения монастыря.

Нужно успеть сохранить то, что уже имеется. Речь идёт о срочных работах по укреплению склона Святой горки, нависающей над братским корпусом с трапезной. Это совсем рядом с монастырской звонницей и Богом зданными пещерами в Успенском храме.

Фото ПАИ

Огромная масса земли под собственной тяжестью постепенно спускается вниз по склону, а регулярные ливни, разумеется, этому только способствуют. Монахи подручными средствами пытались спасти обитель от неизбежного процесса. Однако этого недостаточно, нужно возводить новую защитную стену.

Фото ПАИ

«Когда мы сюда пришли, стенка, мягко говоря, была в плачевном состоянии», - поделился начальник производственно-технического отдела АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Валерий Кожухов.

Фото ПАИ

Для возведения новой монолитной стены используется бетон с максимальной прочностью. Она способна простоять минимум 50 лет.

В течении недели завершатся работы по бетонированию и устройству дренажной системы. Далее начнутся работы над выполаживанием склона. Помимо этого, нужно будет убрать часть деревьев.

Все работы планируют сдать к сентябрю.