Четыре человека погибли в пожаре на улице Прудной в деревне Ерёмкино Великолукского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области.Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», в пожаре погибли две женщины и двое мужчин. По словам соседей, в доме проживали асоциальные элементы. К хозяйке часто приходили в гости мужчины.Жилой дом отапливался газовым баллоном. По предварительным данным, он загорелся, что и стало причиной пожара.Сообщение о возгорании поступило вчера около 11 часов вечера. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, после тушения пожара обнаружили тела четырёх погибших. На месте происшествия работал следственный комитет, пожарная испытательная лаборатория.