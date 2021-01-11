Ещё пару месяцев назад псковичи не могли представить, чем занять себя и куда сходить, но так, чтобы не попасть в толпу. Все очень соскучились по настоящей зиме и массовым катаниям на любимых катках города.В нашей статье мы собрали все работающие катки Пскова, которые можно посетить в январе 2021 узкой компанией. Главное, захватите телефон и деньги, чтобы оставить в залог за коньки.1. Каток на стадионе «747» (открытие планируется в ближайшее время)Адрес: Яна Фабрициуса, 18Телефон: +78112669111Время работы:Будние дни – с 17.00 до 22.00,Выходные – с 14.00 до 22.00.Цена: Вход – 50 рублей. Прокат – 70 рублей/час.2. Каток на \\"Запсковье\\" (Откроется 11 января)Адрес: Псков, Труда, 40 (перекрёсток улицы О. Кошевого и проспекта Энтузиастов)Телефон: 8-921-214-3265Время работы:Будние дни - с 16:00 до 22:00Выходные - с 12:00 до 22:00Цена: вход 300 рублей, для сопровождающего бесплатно. Коньки можно взять в прокат за 200 рублей без лимита времени.3. Каток \\"Айсберг\\" (Откроется 12 января)Адрес: ул. Яна Райниса, 55 (Корытово)Телефон: 8-921-703-8155Время работы:Вт-Пт – 16:00-22:00Сб-Вс – 11:00-22:00Пн – не работает.4. Ледовый дворец (открытие планируется с 15 января)Адрес: д. Борисовичи,Телефон: 59-00-59Время работы:- Будние дни с 8.00 до 18.00Цена: 220 рублей для взрослых и 110 рублей для детей до 14 лет.- Будние дни с 18.00 до 24.00Цена: 240 рублей для взрослых и 120 рублей для детей до 14 лет.- Выходные цена: 240 рублей для взрослых и 120 рублей для детей до 14 лет.Можно заточить коньки от 170 до 220 рублей.5. Каток в «Раздолье» (крытый)Адрес: Псков, Ленинградское шоссе, 5-А.Телефон: 8 (8112) 292-747Время работы: с 12.00 до 22.00Цена: 150 рублей дети, 200 рублей взрослые. Аренда коньков 200 рублей. Лист времени не ограничен.