Ещё вчера на улице Владимирской микрорайона \\"Родина\\" в пригороде Пскова начали заливать каток на детской площадке и, не успев официально открыть его, многие сбежались скорее его опробовать.Руководитель управляющей компании Андрей Тарасов в сообществе микрорайона \\"Родина\\" ВКонтакте утром 12 января объявил об открытии бесплатного катка в хоккейной коробке у дома 5а на Владимирской.Рады катку были все, в сообществе сразу появились благодарственные комментарии для УК:«На владимирской 5а заливают коробку. Можно будет играть в хоккей, кататься (заниматься) с детьми. Круто! Спасибо вам» - написал житель района Валерий Митрофанов.Идея игры в хоккей сразу после 19:00, когда все только возвращаются с работы, понравилась не всем. Но это оказалось одной из мер против массовости в непростое время коронавируса.На новом катке не будет дежурных, поэтому соблюдение мер профилактики коронавируса - остаётся на совести жителей.«Интересно, а как соблюдать социальную дистанцию на льду» - спросили у Андрея Тарасова.На 10 квадратных метрах одновременно находиться на катке разрешено до 40 человек. Но и к этому жители микрорайона отнеслись с пониманием.ПО ТЕМЕ:Если вам далеко добираться до Завеличья, то можете почитать, какие ещё катки открыты в Пскове