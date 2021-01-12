Одиннадцатый фестиваль исторической реконструкции «Хельга», который проходит на родине княгини Ольги в Выбутах, скоро будет проводиться в новом формате. Фестиваль проводится в регионе на протяжении 10 лет и уже стал визитной карточкой региона. Как рассказал «Комсомольской правде в Пскове» организатор фестиваля Василий Мизгирёв, в 2021 году фестиваль будет мультивековым. 2-4 июля гости фестиваля смогут увидеть реконструкторов как раннего, так и позднего средневековья.В прошлом году псковская общественная организация «Былины Древнего Пскова» выиграла президентский грант на развитие фестиваля исторической реконструкции «Хельга». Василий Мизгирёв рассказал, что грант выделен строго на приобретение сцены и закупку звукового оборудования. Плюс небольшие расходы на какие-то организационные моменты.Областной грант, выигранный ранее, по большому счету обеспечивает привлечение туристов. Средства пойдут на организацию доставки псковичей и гостей Пскова на фестиваль и подготовку территории к мероприятию: установку биотуалетов, вывоз мусора и т.п.До первых морозов Василий Мизгирёв занимался обустройством территории: убрал свалку, устроенную местными жителями, высадил стену из можжевельника и начал строительство заграждения. Из камней, разбросанных по территории, он собрал каменный монумент.«Каждый посетитель фестиваля будет встречен символическим знаком, который сразу окунет гостя в мир живой истории - Былинное время Древней Руси», - прокомментировал Василий Мизгирев в группе «Хельги» масштабную постройку. Он отметил, что на камень в скором времени будет нанесен какой-то рисунок, но какой именно, реконструктор пока думает.О подготовке к фестивалю в течение года он рассказывал в официальной группе мероприятия. Как отметил Василий Мизгирёв, он делал это для того, чтобы показать людям, что фестиваль развивается.В этом году планируется начать возведение крепости, но когда строительство будет завершено пока неизвестно. «Строительство крепости - перспектива лет. Не хочется торопиться и делать как попало: делать из горбыля и частокола. Не хочу никого обидеть, это просто мое видение», – отметил реконструктор.- Во всех цивилизованных места исторические фестивали начинают превращаться в крепости. Мы решили тоже идти по такому пути. Я беру за основу парк «Киевская Русь». Мне очень понравилось, как ребята создают там копию Киева. Я, конечно, таких масштабов не достигну – у них территория намного больше, у нас будет небольшая крепость.- Ситуация с коронавирусом в регионе все еще сложная. Как планируете справляться?- У нас в стране ряд фестивалей все-таки провели. Мне не понятна ситуация: почему где-то удалось провести фестивали, а нам нет. У меня выиграно два гранта. Можно, конечно, переносить это на следующий год, и далее – я не буду нарушать закон. Я готов переносить фестиваль до тех пор, пока не скажут: «Все, мы коронавирус победили, давайте проводить». Но я считаю, что мне государство не позволит так долго откладывать мероприятие.Полагаю, нам все-таки позволят провести фестиваль. Пока что просто неизвестно в каком виде он пройдет: в полном, когда будут реконструкторы и зрители, или будут только реконструкторы, и будет идти онлайн-трансляция.- Какой формат, на ваш взгляд, наилучшим образом подойдёт для фестиваля в этом году?- Однозначно могу сказать, что не хочу делать формат, в котором на камеру начинают рассказывать истории. Фестиваль – это общение вживую. Мы его проводим для того, чтобы пришедший к нам зритель мог увидеть, потрогать и на себе примерить. Поэтому, когда в том году нам предложили провести фестиваль в онлайн-формате, я отказался. Я буду продумывать формат, в котором это общение все-таки произойдет.В 2021 году вход на фестиваль будет свободным- В том году я хотел сделать вход на фестиваль свободным. Это эксперимент. Знаю, что иду на определенные риски, так как за счет кассового сбора мы компенсировали затраты на фестиваль. Пускай к нам приезжают все желающие. Если кто-то не может себе позволить что-то, пусть просто придёт посмотреть на бугурты, шоу и концерт. Возможно, за счет бесплатного входа, придет больше людей и больше людей потратит деньги на интерактивных площадках.Задача стояла привлечь как можно больше людей на мероприятие. Я сам пошел на то, чтобы сделать фестиваль бесплатным, но коронавирус мою идею подпортил. Очень хочу, чтобы как можно больше людей пришло на мероприятие, но это уже не от меня зависит. Онлайн-трансляция – это худший вариант развития событий.- Есть ли уже программа фестиваля на 2021 год?- Могу сказать, что задумки очень серьезные. Если повышать уровень фестиваля – то по многим параметрам. Но сейчас говорить об этом преждевременно.Василий Мизгирёв отметил, что он ведет набор в команду для организации фестиваля. «Если человек может поставить сруб или занимается ландшафтным дизайном, то он очень пригодится в команде. Но, хочется, чтобы люди работали с душой и готовы были остаться в команде надолго», – отметил реконструктор. Кроме того, на фестивале будут рады экскурсоводам. Совершенно не возбраняется брать за свои труды деньги, но стоит предварительно согласовать это с организатором.Чтобы стать частью команды не обязательно обладать особыми талантами и каким-то ремеслом. Для тех, кто болеет за дело – работа всегда найдется.