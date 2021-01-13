Псковский музей-заповедник продлил семейные культурно-образовательные программы с новогодней и рождественской историями.Как рассказала в разговоре с корреспондентом \\"Комсомольской правды\\" заведующая сектором развития Псковского музея Марина Николаева, такое решение было принято, чтобы псковичи дольше смогли наслаждаться зимней сказкой.На праздниках в музее был большой ажиотаж. В связи с ограничениями, принятыми в регионе для ограничения распространения коронавируса, в музее могли принимать только совсем небольшие группы, не более 5 человек. Как правило, группа состояла из одной или двух знакомых между собой семей.Многие псковичи пытались записаться в музей на новогодних праздниках, но не успели. \\"Мы не могли оставить горожан без таких программ. Сегодня канун старого Нового года, хотелось продлить это зимнее волшебство, пригласив ребят к нам на программы\\", - объяснила Марина Николаева.Каждый год работники музея продумывают для гостей уникальные новогодние приключения. Кроме того, сейчас практически все программы проводят в палатах Постникова, что очень радует гостей музея. \\"Люди рады видеть не только ведущих программ, но и сами интерьеры палат Постникова. Здесь можно ходить, заглядывать в потаенные уголки, встречаться с нашими героями\\", - рассказала Марина Николаева.После программ в восторге все: малыши уходят полные впечатлений, а родители радуются возможности немного отдохнуть от будней и переместиться в атмосферу зимнего праздника.Одна из гостей музея поделилась в комментариях группы музея в соцсети \\"ВКонакте\\" разговором с пятилетней дочкой, после посещения новогодней программы и встречи с Дедом Морозом:- Дочь, а Дед Мороз настоящий?- Мама, ну ты что? Конечно, настоящий! Правда, у них лица всегда разные.- Спасибо Музею за замечательный день!- Мама, я чувствую Новый год!Она отметила, что у работников музея замечательно получилось создать атмосферу праздника и поблагодарила музей за подарки. \\"Они очень украшают наши будни и дарят минуты тишины\\", - отметила псковичка.В рамках новогодней и рождественской программы псковичи смогут познакомиться с историей праздников, поучаствовать в поиске клада, сделать на память ангелочка, поиграть в древние настольные игры и получить море эмоций. Подробную программу можно посмотреть здесь.