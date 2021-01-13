Оказалось, что многие (34%) совершенно не удивятся, если конец пандемии не придется на этот год. Кроме того, один из читателей предположил, что конец может и не настанет, а вот \\"по телевизору\\" обязательно скажут обратное.Так или иначе, порядочное количество проголосовавших (24%) решили, что пандемия должна коснуться каждого. А вот, когда все переболеют, тогда, может, и придет ей конец. Кстати, 5% псковичей отметили, что уже соскучились по обществу. И только 2% понравилось на удаленке.Заметим, после праздников чуть больше людей начали верить в хорошее. 20% опрошенных считают, что 2021 станет решающим и загаданное в Новый год желание, (чтобы 20-й больше не повторялся, а 21-й все изменил), видимо, должно сбыться. Главное ведь верить.Порядка 16% читателей прошли проверку на внимательность и ответили, что, вероятнее всего, коронавирус не то, чтобы закончится, он начнет давать мутации и появятся новые штаммы вируса. Кстати, совсем недавно в России выявили первое заражение новым видом коронавируса, который пришел из США.Мнение опрошенных совпадает с вашим или у вас другой взгляд на будущее?