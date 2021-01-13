В Порховском приюте ищут дом для четырёх щенят, попавших в беду. Как стало известно \\"Комсомольской правде\\", хозяйка морит их голодом. Кроме того, нашелся местный житель, который охотится на малышей с пневматическим пистолетом.Большинство соседей происходящее не одобряют, но помочь в ситуации почти никто не решается. Некоторые боятся, что голодные щенки могут сделать в поисках пищи что-то опасное для окружающих, и отгоняют их от дома выстрелами. Одного из щенков успели подстрелить, но, к счастью, раненного малыша приютили люди из другого города, где ему обеспечат необходимое лечение.В приют забрать всех малышей сейчас не могут: многие собаки болеют вирусным заболеванием, так что для щенят это может закончиться плачевно. На данный момент на улице остаются еще четыре малыша, которые нуждаются в незамедлительной помощи. Местные жители не исключают, что они тоже могут быть ранены.Хозяйка содержит щенков впроголодь, запирает в сарае и не выпускает их на улицу к людям, которые их кормят. Многие местные жители разместили в социальных сетях фотографии щенят и попросили помочь найти им дом. \\"Хозяйка специально закрывает их в сарае, чтобы они не могли выйти на дорогу к женщинам, которые их кормят. Время идёт, на улице становится всё холоднее и нужно как можно быстрее найти им дом\\", – практически умоляют неравнодушные горожане.Корреспондент \\"Комсомольской правды\\" выяснил, что местные жители думают, что у женщины \\"беды с головой\\" и считают ее поведение возмутительным. Прошлых щенят, уже подросших, она отдала на расстрел охотникам. Местные боятся, что скоро и этот помет постигнет такая же участь. Женщине предлагали стерилизовать собак, но получили отказ и угрозы вызвать полицию \\"за посягательство на частную территорию\\".Несмотря на плохое обращение с щенками, хозяйка не против отдать их новым хозяевам. Чтобы взять щенка нужно написать или позвонить в приют \\"Добрый\\". Щенки пристраиваются по договору приюта с льготной стерилизацией по достижении нужного возраста.