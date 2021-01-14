Вчера в Псковской области появился первый проекционный пешеходный переход. Новое, уникальное для региона оборудование установили на улице Кузнецкой, между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной.Как объяснили «Комсомольской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, решение о месте установки перехода обусловлено уровнем опасности данного участка - он расположен в предочаговом месте концентрации ДТП.«КИБЕРПЕРЕХОД»Появятся ли в Пскове новые проекционные переходы - покажет практика. «Если снизится аварийность, больше не будет наездов на пешеходов, тогда будут устанавливать переходы и на других аварийно-опасных участках», - объяснила руководитель пресс-службы Анна Боброва.Традиционная «зебра» на Кузнецкой есть, но её световой аналог гораздо ярче и заметнее. Проектор закреплен на опоре освещения и включается в темное время суток вместе с искусственным освещением. Свою основную цель он выполняет, улучшая видимость на дороге. Проекционную «зебру» и пешеходов на ней видно в любую погоду. Грязь и снег на дорожном покрытии для такого «киберперехода» не помеха.Некоторые псковичи отреагировали на преимущества этого нововведения скептически. Мол, если разметки не видно под слоем снега и грязи, значит вопрос к работникам коммунальной службы. «За 299 тысяч в месяц могу каждый день на снегу рисовать желтую зебру», – торжественно обещают в комментариях.Как отметил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий пешеходные переходы и проезжая часть регулярно убирается, но на дороге может появляться наледь, которую техника не может сразу убрать. «Техника убирается, но, естественно, сразу она ее не уберет. При этом разметку эта корка уже закрывает или, как минимум, снижает ее яркость. А на проекционный пешеходный переход это не влияет»., – отметил он.ЗАОБЛАЧНЫЕ СУММЫДополнительная подсветка на дороге привлекает внимание водителей еще до того момента, как они приблизятся к переходу. По словам водителей, теперь пешеходов видно издалека.«Киберпанк добрался до нашего города», «нанотехнологи», - комментируют водители. Люди старой закалки переход не оценили: по их мнению, в городе и так полно светофоров, лежачих полицейских и камер, ограничивающих скорость. «Вам всего лишь нужно крутить башкой как в Советском Союзе учили и все...», – разводят они руками.В целом, восприняли идею позитивно, если бы не вопрос цены. \\"Мне, как водителю, переход виден издалека, даже не смотря на погодные условия и дорожное покрытие. Я за такие идеи, но не за такие деньги\\", – отмечает пскович.300 тысяч рублей, выделенные из Дорожного фонда региона на переход, показались некоторым заоблачной суммой. Псковичи разбились на два лагеря: одни начали делиться вариантами, сколько на самом деле можно было бы сэкономить, а другие с ценой согласились.«Люди как всегда думают, что это как для себя: в магазине купил и сам бесплатно сделал», – отмечают знатоки из второго лагеря. Многие отметили, что на переходе установлены не только проекторы. «Ещё монтаж, источники бесперебойного питания, защита от непогоды <...> И добавить наценку фирмы, занимающейся монтажом»– возражают знатоки из второго лагеря.Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе органов местного самоуправления города, в стоимость объекта входит несколько статей расходов. Как минимум, из-за ширины дороги там установлено два проектора, которые заказываются индивидуально. Линзы, вставленные в них, – нестандартные. Они изготовлены на заказ, чтобы соблюсти геометрию дороги.Пока что новинка работает в тестовом режиме. В комитете по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что аналогичный пешеходный переход будет оборудован и на одной из региональных дорог. А если конструкция себя зарекомендует, практика установки проекционных пешеходных переходов на дорогах Псковской области будет продолжена.КСТАТИС декабря прошлого года горизонтальные проекционные пешеходные переходы начали устанавливать по всей России. Как сообщает ТАСС, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», до 2024 года их планируют сделать в 104 городах 83 субъектов РФ.