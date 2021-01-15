Три тысячи доз вакцины от COVID-19 поступили в Псковскую область. В ближайшее время их распределят в медицинские учреждения региона и откроют регистрацию на вакцинацию. Об этом на селекторном совещании с медицинскими работниками рассказал губернатор Михаил Ведерников.КОГО БУДЕМ ПРИВИВАТЬ?Начать массовую вакцинацию от коронавируса сразу не получится: пока что в регион поступила лишь часть вакцины. Сейчас прививки будут делать тем, кто больше всего в них нуждается — вакцину получат люди из групп риска по роду деятельности или состоянию здоровья.В ближайшее время комитет по здравоохранению Псковской области совместно с Роспотребнадзором проработает список граждан, наиболее подверженных риску заражения коронавирусной инфекцией.ОЧЕРЕДЬПрививать граждан начнут в приоритетном порядке. Вне очереди смогут привиться работники медицинских организаций, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ.Далее примут работников общественного транспорта, правоохранительных органов. После этого смогут привиться волонтеры, а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение).Следующие на очереди военнослужащие срочной службы и подлежащие призыву. После этого примут граждан, работающих вахтовым методом, сотрудники МЧС и государственных и муниципальных гражданских служащих. Далее на очереди учащиеся образовательных организаций, спортсмены - члены сборных команд РФ перед участием в международных соревнованиях.После того, как привьют граждан из приоритетных категорий, можно будет отправиться на прививку и остальным. После дистанционной записи по телефону или на портале госуслуг, необходимо будет подойти в поликлиники по месту жительства. Там можно будет записаться на прививку и пройти анкетирование. После общения с вами медицинский работник примет решение: допускать вас к вакцинации или отправить на дополнительное обследование.ПОДГОТОВКА К ВАКЦИНАЦИИПеред прививкой граждан ожидает анкетирование и первичный осмотр. Отсутствие противопоказаний будет являться возможностью для взятия пробы для ПЦР-тестирования на COVID-19. Отрицательный результат позволит пациенту сделать вакцину. Дату и время процедуры озвучат после получения ответа теста.НОМЕР ЕДИНОГО ТЕЛЕФОНАДля записи населения на прививку от коронавируса работает единый номер coll-центра: 29-90-28 или в регистратуру поликлиники по месту жительства.Кроме того, для всех скоро будет доступна запись на едином портале Госуслуг в личном кабинете.ГДЕ СДЕЛАТЬ?На данный момент привиться в Псковской области можно по восьми адресам:– Псковская городская поликлиника: ул. Коммунальная, 23– Псковская межрайонная больница: Ленинградское шоссе, 65– Великолукская межрайонная больница: ул. Больничная, 10– Островская межрайонная больница: ул. Карла Маркса, 10– Порховская межрайонная больница: ул. Крестьянская, 88– Невельская межрайонная больница: ул.Больничная, 5– Себежская межрайонная больница: ул.Ленинская, 43– Бежаницкая межрайонная больница: ул.Советская, 55В течение 10-ти дней на вакцинацию смогут принять жителей Печор, Опочки, Гдова, Дедовичей, Струг Красных и Пушкинских Гор. Кроме того, прорабатываются вопросы организации передвижных прививочных комплексов для осуществления вакцинации маломобильных групп граждан.По теме:В здравоохранении Пскова рассказали, нужна ли прививка от коронавируса тем, кто уже переболел.Кому нельзя делать прививку от коронавируса.