В современном ритме жизни, когда в течении дня нужно успеть «объять необъятное», автомобиль становится самым нужном семейным подспорьем, который, как любой «член семьи», требует затрат и вложений.Согласно Закону Псковской области от 30.11.2020 № 2123-ОЗ \\"О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области\\" от транспортного налога освобождаются:- участники Великой Отечественной Войны за одно транспортное средство, мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно- инвалиды I и II группы за одно транспортное средство, мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно- один из родителей (усыновителей), опекун, имеющий ребенка-инвалида в составе семьи, а также имеющие статус малоимущей семьи на налоговый период, за который исчислен транспортный налог на одно транспортное средство:А) легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительноБ) грузовой автомобиль мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительноВ) автобус мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно- один из родителей (усыновителей), опекун, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет в составе семьи, имеющие статус малоимущей семьи на налоговый период, за который исчислен транспортный налог на одно транспортное средство:А) легковой автомобиль мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительноБ) грузовой автомобиль мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительноВ) автобус мощностью до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно- граждане-владельцы легковых автомобилей на период прохождения ими военной службы по призыву за одно транспортное средство, мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.Стоит отметить, что льготы вышеперечисленным категориям людей предоставляются только на один автомобиль, который выбирает сам плательщик.Для предоставления льготы необходимо обратиться в ФНС, написать заявление о выбранном льготном объекте налогообложения и приложить документ, подтверждающий льготу. Для подтверждения льготы придется обратиться в МФЦ.Документы, которые необходимо будет взять с собой:- паспорта,- свидетельства о рождении детей,- справка МСЭ (если ребёнок-инвалид),- справка о составе семьи,- доходы с января по декабрь - год, за который исчисляется транспортный налог.Еесли один из родителей находится по уходу за ребёнком-инвалидом, то также потребуется справка из ПФР о пособии по уходу и пенсии на ребёнка.