Псковичи могут получить компенсацию в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии, определенной договором и согласно Постановлению Администрации Псковской области от 26 октября 2005 года N 408.Право на данную компенсацию имеют инвалиды, в том числе дети-инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители, проживающие на территории Псковской области.Льгота распространяется на все страховые компании. Компенсацию можно получить по полису, в который кроме инвалида или его законного представителя включено еще не более двух водителей.Данная компенсация назначается и выплачивается территориальными отделами Комитета по социальной защите Псковской области или уполномоченными Комитетом по социальной защите региона подведомственными учреждениями социального обслуживания по месту жительства инвалидов (в том числе детей-инвалидов) или их законных представителей.Заявление о назначении компенсации подается в территориальный отдел или уполномоченное учреждение инвалидом или его законным представителем.К заявлению необходимо приложить:а) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;б) копия квитанции об уплате страховой премии по договору;в) копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида иилиего законного представителя;г) копия документа, подтверждающего наличие у инвалида установленных учреждениями медико-социальной экспертизы медицинских показаний на обеспечение транспортным средством.