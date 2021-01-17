В Пскове во всю готовятся к Крещению и оборудуют купели. Однако предыдущий год оказался очень сильно связан с ухудшением здоровья у огромного количества человек. В связи с этим, многие либо просто не могут окунуться в крещенскую купель по состоянию здоровья, либо боятся.Опрос среди читателей Комсомолки показал, что традиционное купание решили соблюсти только 16% опрошенных. Ещё 5% впервые настроились искупнуться.Порядка 16% не купаются ежегодно только потому, что не верят. А большинство псковичей - это 63% опрошенных, испугались морозов в новом году. Давно жители Псковщины не видели таких низких температур.Как оказалось, их реакции есть объяснение психологов и врачей. Существует даже термин - криофобия и оно, кстати, является одним из частых проявлений зимней депрессии.Чтобы избавиться от криофобии, эксперты советуют почаще смеяться: «Когда мы от души хохочем, улучшается терморегуляция организма и работают мелкие мышцы, из-за чего кровь приливает к коже, пишет КП в Нижнем Новгороде. - А если вы очень мерзнете, даже если тепло одеты, есть смысл проверить щитовидку. Неправильная выработка ее гормонов - одна из самых частых причин повышенной зябкости».