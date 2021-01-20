Псковичам рассказали о порядке продления ежемесячной выплаты из средств маткапитала

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О том, как подтвердить доходы и продлить срок получения выплат, рассказали в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

"Обладателю сертификата необходимо будет только заявить о согласии на получение выплаты. Для этого специалисты фонда свяжутся с каждым получателем по телефону и оформят согласие на продление выплаты дистанционно. Справки о доходах семьи не требуются" - сообщили сотрудники ПФР.

Получить такую выплату можно семьям с невысоким доходом, в которых появился второй ребенок в январе 2018 года. Выплаты семья будет получать до достижения ребенка 3-летнего возраста. В случае, если семья желает получить ежемесячную выплату, среднедушевой доход ее не должен быть больше двукратной величины прожиточного минимума. В нашем регионе семья, подавшая заявление в 2021 году, будет получать 11 542 рублей в месяц.

ОФОРМЛЯЕМ ВЫПЛАТУ

Чтобы впервые встать на ежемесячную выплату, псковским семьям нужно написать заявление. Его можно подать в личном кабинете на сайте ПФР или через клиентскую службу Пенсионного фонда. Для получения выплат необходимо оформить карту, на которую будут приходить средства. В настоящее время для этого можно заказать только карту «Мир».

"Для этого необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчётного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в территориальный орган ПФР" - сообщили в ПФР.