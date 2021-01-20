Записать ребенка в школу в Пскове: важные изменения в 2021 году

Фото из архива КП

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Теперь с подачей документов можно не спешить. Причиной тому – приказ Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года №458. Конкретные сроки озвучила главный специалист управления образования администрации города Пскова Татьяна Егорова:

"В соответствии с новым порядком приема, подать документы можно будет начиная с 1 апреля. Причем, речь идет о детях, проживающих на закрепленной за данной школой территории и детях, имеющих право на первоочередной, внеочередной и преимущественный прием. Продлится он до 30 июня" - прокомментировала спикер.

Кроме того, Татьяна Егорова уточнила, что подать документы по незакрепленной территории можно будет, начиная с 6 июля и до заполнения свободных мест (но не позже - 5 сентября).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В обязательном порядке в школу предоставляются:

1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ребенка)

2. Копия свидетельства о рождении ребенка

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства

4. Копия документа о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на закрепленной территории

5. Справка с места работы родителей (законных представителей ребенка) при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Родители будущих первоклассников в Пскове могут воспользоваться одним из четырех вариантов подачи документов.

«Сегодня у родителей будущих первоклассников есть выбор. Документы можно подать лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также воспользоваться электронной почтой учебного учреждения или официальным сайтом школы» - прокомментировала главный специалист управления образования.

У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Если у родителей будущих первоклассников возникли другие вопросы, то личную консультацию можно получить в образовательных учреждениях по номерам контактных телефонов, указанных на сайте школы или в управлении образования администрации города Пскова.