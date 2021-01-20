Записать ребенка в школу в Пскове: важные изменения в 2021 году

Фото из архива КП
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Теперь с подачей документов можно не спешить. Причиной тому – приказ Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года №458. Конкретные сроки озвучила главный специалист управления образования администрации города Пскова Татьяна Егорова:
"В соответствии с новым порядком приема, подать документы можно будет начиная с 1 апреля. Причем, речь идет о детях, проживающих на закрепленной за данной школой территории и детях, имеющих право на первоочередной, внеочередной и преимущественный прием. Продлится он до 30 июня" - прокомментировала спикер.
Кроме того, Татьяна Егорова уточнила, что подать документы по незакрепленной территории можно будет, начиная с 6 июля и до заполнения свободных мест (но не позже - 5 сентября).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В обязательном порядке в школу предоставляются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ребенка)
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
4. Копия документа о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на закрепленной территории
5. Справка с места работы родителей (законных представителей ребенка) при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Родители будущих первоклассников в Пскове могут воспользоваться одним из четырех вариантов подачи документов.
«Сегодня у родителей будущих первоклассников есть выбор. Документы можно подать лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также воспользоваться электронной почтой учебного учреждения или официальным сайтом школы» - прокомментировала главный специалист управления образования.
У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Если у родителей будущих первоклассников возникли другие вопросы, то личную консультацию можно получить в образовательных учреждениях по номерам контактных телефонов, указанных на сайте школы или в управлении образования администрации города Пскова.