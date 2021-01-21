Их ищут: «ориентировки» псковичей на пропавших животных

Фото: Иван ВИСЛОВ

В деревне Булынино, расположенной в Великих Луках разыскивают пропавшего ягдтерьера по кличке МИГ. Собака была в двух ошейниках, есть клеймо.

Последний раз пса видели в районе Корнилово, Суханово, ПМК, Черковище, Божно. Хозяева не исключают, что собака теперь может быть где угодно и ее могли украсть. «Возможно он удерживается и ведет его не хозяин. Пожалуйста присмотритесь!»

Звонить в любое время по телефону 8-911-382-92-55. По возможности, собаку просят сфотографировать. Нашедшему обещают крупное вознаграждение.

Миг

«Помогите вернуть ребёнка», – с такой просьбой обратилась 18 января к своим друзьям псковичка, потерявшая кот. Ее полосатый пятимесячный домашний любимец прыгнул с балкона и убежал. Произошло это около магазина «Магнит» на улице Герцена,5, в районе Золотой набережной. Однако, зону поиска можно расширить. За эти дни котик мог успеть убежать довольно далеко.

Позвонить хозяйке можно по телефону 8-911-387-06-05. Нашедшему обещают крупное вознаграждение.

Пропавший на Золотой набережной котик

В районе Октябрьского проспекта 31а потерялась черная кошечка. Того, кто ее видел, просят звонить по номеру 8-951-753-08-09. Нашедшему обещают вознаграждение.

Потерявшаяся черная кошка

10 января в Неёлово пропала крупная белая собака по кличке Барс. Как рассказали хозяева, у пса темное пятно с левой стороны (ухо и глаз). На момент пропажи был в ошейнике.

Позвонить хозяину можно по телефону 8-911-387-88-16.

Барс

Кроме того, 9 января в районе Черского переулка пропал белый кот. Особые приметы: кончики ушей и хвоста рыжеватые. Позвонить хозяйке можно по телефону 8-911-691-39-82.