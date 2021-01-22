Борис Голубев: Я встречался с Листьевым и Пугачевой

Фото здесь и далее Анастасии Сидоренко

О своей коллекции Борис Голубев готов рассказывать часами. Несмотря на немолодой возраст, он обладает поистине феноменальной памятью. Сейчас в его собрании уже 360 автографов известных людей. Это – режиссеры, актеры, журналисты, композиторы, эстрадные певцы…

Ко многим автографам прилагаются пожелания и фотографии. Борис Голубев безошибочно называет дату каждой встречи и обстоятельства, при которых был получен тот или иной автограф.

Автограф Павла Глобы

Сколько стоит автограф

Свою трудовую биографию Борис Голубев начинал в Палкинском районе механизатором в 1979 году. Но позднее судьбе было угодно, чтобы он переехал в Псков.

С 1985 года Борис Голубев стал псковичом. Спустя два года он попал на концерт Анне Вески, где подошел к певице, подарил цветы и попросил автограф. Так появился первый экспонат в его необычной коллекции.

На фото: коллекционер Борис Голубев

А первыми, с кем наш герой сфотографировался, были актёры театра, кино и телевидения Александр Демьяненко и Михаил Светин. Эта встреча произошла в октябре 1996 года. Как вспоминает Борис Голубев, Михаил Светин тогда произнес фразу, оказавшуюся впоследствии пророческой: «Пользуйтесь, пока я живой!» А спустя 10 месяцев – день в день – не стало Демьяненко…

- Сколько стоит автограф? В большинстве случаев это цена входного билета на концерт или букет цветов, а если артистов несколько, то еще дешевле, - не скрывает коллекционер. – Иногда автографы мне дарят и очень редко я покупаю их сам.

На фото автограф Натальи Селезневой

Цветы от Аллы для Аллы

Трижды Борис Голубев встречался с примадонной Аллой Пугачевой. Первая встреча состоялась в 2000 году в Санкт-Петербурге, где псковичу удалось получить автограф звезды. Вторая встреча состоялась там же спустя два года. Вместе с 15-летней дочерью Аллой он поехал тогда в Санкт-Петербург на юбилей БКЗ «Октябрьский». В концертную программу были включены выступления звезд советской эстрады Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева, Раймонда Паулса. «Разведка» донесла Борису, что целый час на сцене отдан Алле Пугачевой.

Борис Голубев купил букет желтых роз и вместе с дочерью занял места в ложе. Однако вместо часа, выступление примадонны продлилось всего полчаса. Пока маленькая Алла спускалась к сцене, поклонники окружили певицу и пробиться к ней подростку не удалось.

Вся в слезах дочь вернулась к отцу, и тогда Борис решил попытать счастье во второй раз. Они подошли к черному ходу и дождались выхода артистов. Но как преодолеть коридор из плотно стоящих друг к другу стражей порядка? Борис Голубев подключил смекалку и посоветовал дочери при появлении Пугачевой протянуть в ее сторону руку с цветами. Сработало! Алла Борисовна протянула руку в сторону псковской тезки и громко сказала: «Почему ребенка не пропускаете?» Так отец исполнил мечту дочери, полной тёзки примадонны.

Третий раз Борис Голубев встретился с Аллой Пугачевой уже в Пскове в 2009 году. На память о той встрече в Псковском кремле у него остались фотографии.

На фото: автограф Аллы Пугачевой и других

Паралич Высоцкого

Довелось встретиться нашему герою и с Владимиром Конкиным в 1989 году. Как известно, одной из самых заметных ролей актера стала роль Володи Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». После этого фильма многие зрители автоматически включили Владимира Конкина в число близких друзей Владимира Высоцкого, но на самом деле это не так. Как честно рассказал нашему герою Конкин, дружбы между ними с Высоцким так и не случилось.

На фото герой публикации и автор материала Ольга Малинина

«Еще мне запомнился рассказ Конкина о съемке эпизода, в котором Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) «раскручивает» Маньку-облигацию. В Одессе был снят один дубль этой сцены, но он чем-то не устроил режиссера. А во время второго дубля у Высоцкого частично парализовало руку. Однако тот доиграл сцену до конца, стараясь незаметно поддержать здоровой рукой больную. Удивительно, но позднее именно этот дубль вошел в картину», - рассказывает пскович.

На фото: автограф Владислава Листьева и других

«Только через мой труп!»

Не менее интересна история знакомства нашего героя с Владиславом Листьевым.

- В одной из желтых газетенок я прочитал, что Владиславу Листьеву якобы принадлежит фраза о том, что Игорь Тальков попадет во «Взгляд» только через его труп. Меня долго мучила эта фраза, пока я не попал на встречу с Листьевым и не задал ему этот вопрос. И знаете, что я услышал в ответ? Листьев сказал, что никогда ничего подобного не говорил. Тогда я попросил у него прощения, пожал руку и ушел, - вспоминает Борис Голубев. - На тот момент у меня еще не было книги «Монолог», изданной вдовой Талькова на основе дневников мужа. А ведь себя и Бога обманывать не будешь!

Фото со съемок фильма Поп

Плюс двенадцать фильмов

Еще часть автографов появилась у нашего героя благодаря участию в съемках массовых сцен художественных фильмов. Всего их было 12. Самые известные: «Поп», «Стена», «Дом у большой реки», «София», «История одного назначения», «Холоп» и другие.

Фото со съемок фильм Дом у большой реки

- Самой запоминающейся стала для меня съемка в фильме «Дом у большой реки», во время которой я встретился с актером Николаем Николаевичем Ивановым (известным большинству по роли Ивана в «Вечном зове»). Мы много разговаривали, фотографировались. Он оказался очень общительным и простым в общении человеком. Такое не забывается никогда! – подчеркивает Борис Владимирович.

Фото со съемок фильм Стена

…Друзья считают Бориса Голубева необыкновенным псковским коллекционером. Говорят, что главный секрет его успеха кроется в удивительно доброй душе и располагающей улыбке. Даже звезды чувствуют это, не решаясь отказать псковичу в автографе, совместной фотографии и добром личном пожелании.