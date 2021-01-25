Дневник путешествий: москвичка создала комикс после поездки в Псковскую область

.

– Рисованная история для меня идеальный формат, это почти комикс, но больше похожий на классическую иллюстрацию, – рассказывает Варвара Леденёва. – В каждой работе можно в одном пространстве сочетать заметки и полезные советы с акварельными иллюстрациями и набросками с натуры. Язык рисунка является максимально доступным средством донесения информации для любой аудитории, это возможность кратко и понятно изложить все важные и полезные моменты. А многие вещи в принципе можно только нарисовать, например рассказ экскурсовода о исторических событиях в конкретном месте может быть очень захватывающим, как и местные легенды или сказки могут поражать воображение, но сфотографировать этого нельзя, а вот нарисовать очень даже можно.

Как рассказала художник, на работу над творческим проектом, посвящённому путешествиям по России, уходит все свободное время, а поездка в Псков оказалась очень вдохновляющей:

– Путешествие в Псковскую область (Псков, Изборск и Талабские острова) одна из любимых моих работ, эти три главы также входят в «Дневник путешествий». В целом - проект состоит из рисунков, акварелей и заметок о лично увиденных местах и впечатлениях.

Псковичи тоже по достоинству оценили работу Варвары Леденёвой. В сообществе Туристский информационный центр Псковской области фото Дневника набрали более сотни лайков и репостов.