Собаку не желают видеть: псковичка собирает деньги для попавшего в беду маламута

Фото: Александра Лаба

Руководитель объединения «Хаски Псков» Александра Лаба просит псковичей помощи в сборе денег на транспортировку в Псков маламута, попавшего в беду.

Пока что двухлетний Эрик живет в приюте в городе Анапа. Но недавно произошёл страшный инцидент, после которого собаку не желают видеть в приюте.

Эрик

Когда никого из сотрудников не было рядом, у одной из собак случился эпилептический припадок. Эрик проломил стену своего вольера и по неизвестной причине перенёс пса в свой вольер. Когда на место происшествия подоспели сотрудники приюта, мертвая собака уже лежала в вольере Эрика.

Что точно произошло – никто из сотрудников не знает, но факт остается фактом: после этого собаку видеть в приюте не хотят. Несмотря на то, что на теле погибшей собаки не обнаружили никаких травм, а ранее пес не проявлял никаких признаков агрессии.

Эрик

В Анапе помочь псу некому, Александра рассказала, что там «собаки не пристраиваются от слова совсем». По городу бегают не только дворняжки, но и бездомные породистые собаки. Псковичка рассказала, что ее знакомая в прошлом году перевезла из Анапы около семи собак со сложной судьбой и всех успешно пристроила.

На вопрос о том, не отозвался ли помочь Эрику кто-то находящийся поближе, девушка ответила отрицательно. «Ближе точно никого нет. Есть в Москве «Хаски Хелп», но у них уже больше 100 собак», – отметила она.

На доставку из Анапы в Псков необходимо собрать 11 тысяч рублей

Александра создала опрос для своих подписчиков на странице в соцсети «Вконтакте» и Instagram. Там он спросила, стоит ли попытаться спасти пса или оставить ситуацию как есть. Псковичка обратила внимание на то, что для транспортировки собаки нужно будет собрать приличную денежную сумму. Подписчики почти единогласно высказались за то, что Эрику необходимо помочь. Если вы хотите помочь Эрику, пишите Александре Лабе.