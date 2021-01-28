Во время январской оттепели фотографы отыскали псковское «Зазеркалье»

Фото: Валентина Чеботаева

Либо богатая на снег зима, либо память о прошлых дождливых зимах разбудили в псковичах иное отношение к дождливой погоде. Но при появлении первых луж во время короткой январской оттепели, фотографы вдохновились и один за одним стали находить в городских лужах "Зазеркалье".

Екатерина Кочкина, ведущая блог «Фотодневник о Пскове с любовью» недавно опубликовала свои фотографии с лужами у самых живописных достопримечательностей города.

Фото: Екатерина Кочкина

Интересно и то, что лужи вовсе не ухудшили общую картину местности, а наоборот - показали ее с необычной стороны.

Фото: Екатерина Кочкина

Знакомый каждому псковичу вид, наполнился необычными оттенками и будто бы на миг замер в реке Великой.

Фото: Екатерина Кочкина

Карточки Екатерина Кочкина собрала в подборку, назвав ее "Январские отражения".

Фото: Екатерина Кочкина

У Екатерины появились и последователи. Валентина Чеботаева также нашла в лужах свою привлекательность.

Фото: Валентина Чеботаева

Ее подборка фотографий "Зазеркалье" пополнялась уже несколько раз. В кадр попали не только церкви и храм, но и городские панельки заиграли новыми красками.

Фото: Валентина Чеботаева

Фотографу-любителю даже удалось запечатлеть редкое январское солнце в отражениях заледеневших луж.