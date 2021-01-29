Псковские родители открыли детский клуб FUNтастика

Фото предоставлены Детским клубом FUNтастика

И лучшие игрушки для детей, и уютные места для отдыха родителей - в этом клубе разместили все самое интересное. Историей создания нового детского клуба с «Комсомольской правдой в Пскове» поделились предприниматель Андрей Петров и его главная помощница и жена Ольга.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЛОФТ

Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшее. Андрей и Ольга родители двух детей, много времени потратили, чтобы найти тот самый детский клуб. Но обойдя весь город поняли, что нет такого места и пора придумать что-то свое.

На фото предприниматель Андрей Петров

- Хотелось что-то большее, чем то, что есть в нашем городе. Хотелось бы, чтобы было больше простора для игр. Однако при этом, чтобы сохранялся комфорт и преимущества небольших комнат: возможность закрыться на мероприятие и уютно посидеть, отметив детский день рождения, - рассказал Андрей Петров.

Супруги ранее не сталкивались с разработкой первый бизнес-проекта, но, когда столкнулись, поняли, что на деле это не так-то просто. Такое большое дело требовало смелости и много времени. Если с первым пришлось бороться, то декрет Ольги позволил справиться со торой проблемой. Четкая цель и понимание, что хочется видеть в лучшей комнате значительно помогло в работе.

Ольга, как мама, сразу решила, что помещение должно быть с большими панорамными окнами. Андрей также не уступал этому желанию и предложил отыскать место попросторнее. Долго искать не пришлось – второе помещение, которое осмотрели создатели было в точности, как надо. А дальше началась отделочная работа. Проектировать интерьер собралась целая команда, а работа кипела почти целый год.

- Сначала была создана концепция нашей комнаты. А потом по крупицам все выбирали, искали, что-то приходило по ходу дела, что-то - потом пришло. Работали вместе с дизайнером Дианой Клюевой. Мы старались создать не только что-то яркое и детское, но и стильное. Затраты были большие, покупалось все новое, - вспоминает Ольга.

Фото предоставлены Детским клубом FUNтастика

Лофт оказался идеальным решением для детской комнаты. Яркие игрушечные кошки, слоны и авокадо дополняли серые стены, а мягкие диванчики, пуфы и кресла создавали необходимый уют. Но самые главные объекты отлично вписались в пространство клуба. Горка для самых маленьких и огромный лабиринт с сухим бассейном заняли свои места.

ВЕСЕЛЬЕ В БЕЗОПАСНОСТИ

- С названием мы очень долго не могли определиться. Много было разных вариантов, а назвали FUNтастика. В начале английское слово Fun, которое обозначает веселье. Кажется, это название прижилось, - отмечает Ольга.

В яркие планы предпринимателей быстро вмешалась пандемия и ремонт затянулся… С того момента все пошло как снежный ком: поставщики не успевали, планы переносились, открытие сильно сдвинулось. Зато появилось много времени изучить юридические вопросы.

- При организации работы с детьми важны правила пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности. Должны быть сертификаты на все, в том числе на оборудование. Я очень щепетильно подходила к этому вопросу, - рассказывает Ольга.

С ограничениями, но состоялось – клуб решено было открыть 7 сентября прошлого года, учитывая нюансы эпидемиологической обстановки. И с наступлением нового года FUNтастика предлагает разукрасить будни интересным досугом для детей и их родителей.

- У нас есть администраторы. Мамы могут привести ребенка на один-три часа, оставить и уйти. Наши сотрудники за ним присмотрят.

Фото предоставлены Детским клубом FUNтастика

БИЗИБОРД ИЛИ БАТУТЫ?

«Увидели, зашли посмотреть, а потом вернулись вместе с детьми» - именно так обычно рассказывают постоянные клиенты FUNтастики. Чаще всего в гости заходят жители близлежащих домов или те, кто пришел по и рассказам: «Ничто так не работает, как рекомендации» - уверена Ольга.

В гости к FUNтастике любят приходить не только ребята постарше, но и те, кому нет даже года. Что если бы вам в детстве предложили помимо горки с батутом развлечься на детской кухне, у бизиборда или магнитной доски? Захватывает даже взрослых!

- Детям особенно нравится лабиринт, где есть высокая горка до самого потолка и большой бассейн с шариками. Собственно, все дети обычно там, - говорит основательница FUNтастики. - В планах еще сделать комнату VR. Установим там плейстейшен, тогда, возможно, к нам будут приходить и ребята постарше. Сейчас в основном к нам приводят дошкольников и младших школьников.

О работе клуба уже поступили и отзывы. Многим родителям пришлось по душе не только просторное помещение с увлекающими предметами, но и общая атмосфера, которую создают сотрудники клуба.

Фото предоставлены Детским клубом FUNтастика

- Здесь много воздуха за счет высокого потолка. Когда детки бегают, им не так жарко, они могут спокойно дышать. Дизайн тоже оценивают, потому что не совсем стандартно для детской комнаты. Но главное — детям здесь очень нравится, - рассказывает Ольга. - Я это знаю не только по отзывам, но и потому, что мои трехлетняя дочь и семилетний сын с удовольствием сюда приходят!

ПОДРОБНОСТИ

Детский клуб FUNтастика Псков (Фантастика)

д. Борисовичи, ул. Михаила Егорова д.4 +79113620143 https://vk.com/fun_pskov https://www.instagram.com/funtastika.club

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»