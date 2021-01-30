Даже прыщик «замазать» нельзя? В псковских фотосалонах рассказали, как обойти новые запреты к фото на паспорт

Новые требования с 2021 года вводятся к фото на паспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото на паспорт – это самая востребованная услуга фотосалонов, спрос на которую не зависит от времени года. С первого взгляда, сделать такое фото - не сложная задача для фотографа и уйдет на такое буквально пара минут. Однако, на кону стоит фотопортрет, который будет ежедневно использоваться человеком в повседневности, пока тот не сыграет свадьбу или не стукнет 45. А, что еще волнительнее - такое фото украсит паспорт на всю оставшуюся жизнь.

С 11 января в силу вступили изменения в порядке получения паспорта гражданина Российской Федерации: поменялась форма заявления, реквизиты для оплаты госпошлины, появилась возможность оформить временное удостоверение личности. Но самое значимое изменение – это полный запрет даже минимальной ретуши фотографии, предназначенной для документа.

ОТФОТОШОПЬТЕ МЕНЯ

Можно выделить два вида недостатков, которые клиенты хотели бы исправить на фото: временные, которые действительно уйдут через небольшой промежуток времени, к примеру, прыщи, простуда на губе, синяки под глазами из-за недосыпа и т.д. Или же долгосрочные или постоянные - это полнота, морщины, шрамы, лысина, «перекосы» лица из-за перенесённого инсульта и другое.

Просьбы «подправить» фотографию поступают от клиентов разного пола и возраста, рассказывают сотрудники псковских фотоателье Комсомолке, но чаще всего недовольными своим изображением оказываются, к сожалению, молодые девушки и женщины.

Большая часть фотографов Пскова говорит о том, что ретушировать фотографии им приходилось не так часто, потому что требование к сохранению внешности на фото для документов было всегда. Кроме того, об этом клиенты всегда были предупреждены. Но всё же находились те, кто был расстроен полученным результатом съёмки и, от безысходности, просили что-то изменить.

«Вы будете смеяться, но бывали и такие просьбы, как «побрить» или причёску сделать попышнее», - поделился с нами один из фотографов. Конечно, такие изменения недопустимы, добавляет фотограф, но маленькая ретушь часто имела место быть. «Жаль, что из-за мошенников, которые подделывают своё изображение, теперь пострадают обычные люди, у которых, например, неожиданно вскочила простуда на губе, а фото нужно сделать срочно».

ГЛАВНОЕ - НАСТРОЙ

Как рассказал нам фотограф одного из фотосалонов Пскова, где ежедневно фотографирует людей на паспорт - «успех фотографии на 90% зависит от навыка фотографа как психолога и на 10% от его профессионализма во владении техникой». То есть результат фотосъёмки во многом зависит от душевного состояния клиента. «Главное правильно настроить человека, посадить поудобнее, быть к нему доброжелательным» - делится с нами тонкостями работы фотограф с большим стажем.

К чему нужно быть теперь готовым, предоставляя фото на паспорт? Конечно, к реальности. Согласно новым правилам, фотография на паспорт не может быть подвергнута обработке. К сожалению, с 2021 года фотографы не смогут даже «замазать» неожиданно вскочивший прыщик на изображении лица клиента. Поэтому следует до посещения фотосалона прибегнуть к косметическим процедурам, чтобы на фото получить желаемый результат или смириться, что не вы одни такие "настоящие" предстанете на документах.

Кроме того, есть еще несколько нововведений, касающихся фото на паспорт:

· Фотография должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления;

· На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом;

· Нельзя фотографироваться в одежде, закрывающей часть подбородка;

· Нельзя фотографироваться в форменной одежде;

· Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица;

· Для тех, кто постоянно носит очки, следует сфотографироваться в очках, но без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза; Также нельзя фотографироваться с линзами, которые меняют цвет глаз;

· По вашему желанию, фотографию можно сделать чёрно-белой.

Также следует знать, что для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии из фотоателье. А если на время обработки нового паспорта вам понадобится временное удостоверение личности - то захватите еще одно фото.