В ПФР псковичам рассказали о способах доставки пенсий

Фото из архива КП

О способах доставки пенсий в Псковской области рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

В 2021 году у получателей пенсии есть возможность выбрать наиболее удобный способ ее получения. Оформить доставку можно в организациях почтовой связи или банках.

В отделениях почтовой связи пенсия может быть выплачена на руки дому, либо в кассе по месту жительства. Удобный день также можно определить по месту получения. Если забрать пенсию не удастся в этот день, получить ее можно либо до, либо после определенной даты выдачи. Однако, но не позднее 25 числа текущего месяца, либо в следующем месяце, начиная с 5 числа.

В банке также можно получить пенсионные выплаты, открыв счет. В таком случае пенсию можно будет получить в любое время после ее зачисления на счет. Кроме того, вариантов снятия денег есть несколько: в кассе отделения банка или банкомате. Деньги поступают на счет ежемесячно в соответствии с графиком: 9, 11-13, 22 числа.

При определении способа получения, необходимо обратиться в службу ПФР или МФЦ и подать заявление. Кроме того, это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте ПФР или через единый портал Госуслуги.ру.