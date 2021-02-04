Псковичи не торопятся покупать экспресс-тесты на COVID-19

Фото из архива КП

Недавно в Псковскую область поступила партия экспресс-тестов на COVID-19. Их можно купить не только по предзаказу в аптеке, но они есть и в свободном доступе, даже на полках магазинов. Мы узнали, как псковичи относятся к таким быстрым способам узнать, есть ли заражение. Результаты оказались неоднозначными.

Начнем с того, что никто из опрошенных не сознался, что не будет делать тест в ближайшем будущем, так как уже делал тест в поликлинике. Однако с начала пандемии в Псковской области проведено порядка 251 769 тестов. Только за сутки более тысячи человек проходит эту процедуру в медучреждениях региона.

Больше всего псковичей отреагировали на вариант ответа "нет, и не планирую", таких оказалось более 65% опрошенных. Возможно, те, кто выбрал этот ответ, уже переболели коронавирусом и заболевать заново "не планируют". Нельзя исключать и тот факт, что псковичи расслабились после новостей о долгожданном снятии части ограничений на оперштабе 3 февраля.

В числе тех, кто ответил, были и те, кто уже испробовал тест. Таких оказалось порядка 8% опрошенных. Однако 27% высказались резко против экспресс-тестов - 27% опрошенных не делало тест и совсем не доверяет такой системе тестирования на ковид.

Совсем недавно Митрополит Тихон на себе испробовал экспресс-тесты и заверил, что опасаться их не стоит, напротив, эта процедура уже успела себя зарекомендовать, как эффективный способ избежать очередей и лишних контактов при желании узнать свой ковид-статус, ведь тест сразу определяет болен ты или нет: «Мы на себе уже испробовали. Это хорошие тесты».

Митрополит Тихон сделал подарок для жителей Псковской области и закупил 15 тысяч экспресс-тестов на ковид. Эти тесты отправились в дома престарелых, детские дома и интернаты, а также в учреждениях здравоохранения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила, что тесты теперь можно сделать не только полностью здоровым жителям региона:

«Если раньше пациенты с клинической картиной ОРВИ подлежали тестированию только в старших возрастных группах, то теперь мы готовы обеспечить охват тестированием всех пациентов с ОРЗ при наличии хронических заболеваний не зависимо от возраста».

Сделать тест можно, по-прежнему, в нескольких местах в Пскове:

1. Лаборатория ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» на улице Кузнецкой, 23.

2. Медицинский центр «Лидер» на улице Советской, 52.

3. Медицинский центр «Профессор» на улице Балтийской, 6.

4. Лабораторная служба «Хеликс» на Октябрьском проспекте, 44 и улице Инженерной, 108/62.