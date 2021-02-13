«Осторожно вода!»: псковские спасатели рассказали, как уберечь ребёнка от опасности провалиться под лёд

Фото из архива КП

Утопление – самая частая причина гибели детей в природной среде. Спасатели рассказали «Комсомольской правде», что следует предпринять родителям, чтобы предотвратить беду

По статистике добровольческого отряда ЛизаАлерт, который занимается поисками пропавших людей, за 2020 год в природной среде потерялось 478 ребёнка. Найдены погибшими были 42, для 36 из которых смерть наступила в результате утопления.

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«Вода представляет огромную опасность для детей в любое время года», - предупреждает куратор отряда ЛизаАлерт Псковской области Виктор Витюк. - Только за это лето в Псковской области 3 детских поиска закончились словами «Найден. Погиб.», эти дети утонули».

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По данным МЧС, в воде гибнут порядка 3000 человек ежегодно, большая часть из которых – рыбаки и дети. Зимой вода становится особо опасна из-за желания людей выйти на лёд, прочность которого часто оказывается лишь иллюзией.

Ребёнок, провалившийся в ледяную воду, без посторонней помощи практически не имеет шансов выбраться, так как переохлаждение организма наступает очень быстро.

Сократить путь, чтобы не опоздать, поиграть, покататься, достать упавшую игрушку, спасти тонущего друга или животное – это те действия, которые из года в год становятся причиной гибели детей подо льдом.

Спасатели просят родителей изучить памятку о безопасности детей возле замёрзшего водоёма и постоянно напоминать детям правила из неё.

1. Объясните ребёнку, что лёд зачастую оказывается не таким прочным, как кажется. Провалиться под него можно за секунды, а выбраться практически невозможно.

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2. Если ребёнок увидел, что кто-то провалился и нуждается в помощи, ни в коем случае нельзя выходить на лёд самому, это смертельно опасно. Необходимо звать на помощь взрослых и вызвать спасателей по единому телефону службы спасения 112.

В истории отряда есть «парные» поиски с печальным исходом: один ребёнок бросился на помощь другому, и оба погибли.

Нередки случаи того, что ребёнок предпринимает попытку самостоятельно спасти провалившееся животное и погибает вместе с ним: «В истории отряда однажды случился поиск десятилетнего Володи, который побежал на лёд спасать свою собаку Джека и погиб вместе с ней» - рассказывают волонтеры отряда.

3. Обеспечьте ребёнку безопасный досуг

Водоёмы – это не место для игр, тренировок или прогулок. Родителям следует позаботиться о том, чтобы у ребёнка было безопасное место, где бы он мог проводить свободное время.

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4. Подавайте правильный пример своим и чужим детям

«Дети всегда подражают взрослым, и эти правила не помогут, если вы сами гуляете по льду замёрзших водоемов!» - предостерегают спасатели.

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Напоминаем, что единый телефон службы спасения – 112.

Если у вас пропал близкий человек, не теряйте время, обращайтесь в полицию и по телефону бесплатной горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» – 88007005452.