Приют «Лесопилка» просит у псковичей помощи с дровами, газетами и водой

Фото: сообщество Зоозащита Лесопилка в Вконтакте

Псковский приют для бездомных животных обратился к псковичам с просьбой помочь им предметами первой необходимости. Об этом сообщили на официальной странице Зоозащиты в "Вконтакте".

В связи с большими бытовыми трудностями, приют "Лесопилка" остро нуждается в дровах для отопления помещений, воде для приготовления пищи животным и газетной бумаге для поддержания чистоты в вольерах.

"Вся жизнь приюта - это бытовые трудности. Содержать большое хозяйство всегда хлопотно. Вот и у нас такие повседневные хлопоты, которые иногда ставят нас в тупик.", - делятся сотрудники приюта.

Фото: сообщество Зоозащита Лесопилка в Вконтакте

Помощь с водой можно оказать, приехав на машине в приют за пустыми бутылями и наполнив их на ближайшей колонке. Одного привоза воды в мороз хватает только на 3-4 дня.

Если у вас есть дома ненужные газеты, то редакция "Комсомольской правды в Пскове" готова принять их по адресу Ленина, 6а, чтобы затем отвезти в приют по адресу Новгородская, 7.