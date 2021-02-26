Псковская десантница принимает участие в конкурсе «Краса ВДВ - 2021»

Фото из личного архива Ирины Даниловой

В четверг, 25 февраля, в подмосковной Кубинке стартовал конкурс«Краса ВДВ - 2021», где среди 12 конкурсанток под 3-м номером выступит наша землячка - гвардии ефрейтор Ирина Данилова. Девушкам-военнослужащим Воздушно-десантных войск предстоит доказать свое профессиональное мастерство не только в овладении оружием, но и взяться за нитки и иголки.

Псковичка Ирина Данилова служит в 234-ом гвардейском десантно-штурмовом Черноморском ордена Кутузова полку имени Александра Невского. Уже 7 лет она проходит службу в полку по контракту в должности укладчик парашютов.

Фото из личного архива Ирины Даниловой

В этом году она представляет Псковскую область на IV конкурсе красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2021».

Уже вчера состоялись первые испытания по умению владеть штатным оружием, одно из них носило название «Сила оружия». Конкурсантки сразились в умении владеть пистолетом Ярыгина и в неполной разборке-сборке автомата Калашникова. Сегодня девушки показали на суд жюри свое умение обращаться со швейными принадлежностями и в оформлении готового изделия в конкурсе «Кутюрье».

Фото из личного архива Ирины Даниловой

Конкурсанток ждут испытания совершенно разных направлений. Им представится продемонстрировать свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества. Девушки покажут свои умения в приготовлении пищи, сервировке в конкурсе под названием «Волшебный кулинар».

Заключительными этапами конкурса станут «Офицерский бал» и «Визитная карточка», где каждая продемонстрирует личный «Творческий номер».

Фото из личного архива Ирины Даниловой

В этом году конкурс посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.