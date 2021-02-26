Мастер спорта России по художественной гимнастике, чемпионка России и международных турниров Ольга Давыдова влюбвшись в тренерскую работу, организовала кружок по гимнастике. Как она рискнула переехать в незнакомый город Псков и найти себя в предпринимательской деятельности, отыскать место и благодаря листовкам найти первых подопечных, рассказала девушка освоем бизнес-проекте «Комсомольской правде в Пскове».Рекламные листовки и амбиции- Я даже не могу это бизнесом назвать - это мой ребенок, - рассказывает девушка.Ольга Давыдова родилась в Рязани, где с шести лет стала заниматься художественной гимнастикой. После школы она решила продолжить спортивную карьеру и поступить в Санкт-Петербург. После института девушка добилась звания чемпионки России и стала тренировать детей.Во время учёбы Ольга встретила своего будущего мужа, уроженца Псковской области. Благодаря ему, девушка переехала в Псков и решилась открыть свою школу гимнастики.- Я была помоложе. Амбиций было много. Когда загорелась этой идеей, особо и не замечала проблемы. Помню только, что сама ходила и рекламные листовки расклеивала по подъездам. Это было тяжело физически!Свой кружок предприниматель открыла в маленьком зале обычной школы. После двух лет существования клуба уже удалось найти свой зал на улице Советской. Но его поиски были очень непростыми. Ведь необходимо, чтобы зал был с высоким потолком и не высокой ценой за аренду.- Огромная проблема в Пскове с залами. Они либо заняты, либо время аренды не подходит, либо цена аренды — неподъемная, - вспоминает предприниматель.Волшебная таблетка чемпионкиСейчас в школе художественной гимнастики тренируются около 40 юных спортсменок, начиная с 3,5 лет. А когда только начинались занятия, приходили совсем понемногу, о школе узнавали от друзей и по листовкам, которые расклеивала Ольга.- Самое лучшее - когда ребенок приходит совсем маленьким и вместе с тобой растет, достигает своих первых целей, побед, - говорит Ольга.Для каждой воспитанницы у Ольги свой подход, свое внимание. Каждая получает индивидуальное общение с тренером вне зависимости от физических данных и перспектив в спорте. Однако, и на счёт того, как стать чемпионом, у Ольги есть волшебная таблетка.- Если родители хотят, чтоб их ребенок стал чемпионом, надо обратить внимание на физические данные и питание. Но если вы приходите ради того, чтобы развить своего ребенка, гимнастика - чудеснейший вид спорта. Она развивает все: и координацию, и осанку, даже добавляет пару сантиметров роста. Иногда смотрю: родители не очень высокие, а девочка - длинноногая. Кроме того, гимнасток берут и в балет, и в танцы, и в фигурное катание. Девочки, с которыми я ходила когда-то на тренировки, сейчас выступают в первом составе «Тодеса».Предприниматель рассказывает, что спустя год в школе уже набрались самые лучшие и профессиональные преподаватели. А в школу регулярно приезжают заслуженные спортсмены, чтобы поделится знаниями с воспитанницами в формате мастер-класса.- Первого нашего тренера я нашла спустя два-три месяца после открытия студии, и мы работаем с ним уже шестой год. Хореограф тоже работает с самого открытия. Нам повезло друг с другом. Недавно к нам присоединился еще один молодой тренер, и за полгода работы она очень подросла, что не может не радовать.Возвращение \\"княгини Ольги\\"- Наш клуб совсем молодой, но уже в прошлом году одна из гимнасток получила разряд кандидата в мастера спорта. В прошлом году до пандемии наши девочки становились чемпионками и призерами города. И, конечно, на выездных соревнованиях наши спортсменки получают призовые места, - перечисляет Ольга.Уже шесть лет Ольга выезжает с юными гимнастками на соревнования в Эстонию. Уже побывали даже в Арабских Эмиратах. Но и на родине, в Санкт-Петербурге и Москве гимнастки завоёвывают лучшие места. Дома, в Пскове, ежегодно проводится турнир памяти княгини Ольги.. Это мероприятие организует школа художественной гимнастики. Более того, благодаря руководителю школы этот турнир был возрожден.- Раньше в Пскове был турнир с таким же названием. И когда я сюда переехала, вспомнила, что в детстве приезжала в этот город на турнир княгини Ольги. Но мне сказали, что он больше не проводится. Поэтому на второй год работы здесь я решила его вернуть.На турнир руководитель школы приглашает главного судью из Рязани — «чудеснейшего человека и невероятного профессионала», заслуженного тренера России Марину Михайловну Коробкову. Соревнования проходят в спорткомплексе «Олимп». С каждым годом на турнир приезжают все новые и новые участники, звучат новые города. В 2019 году в нем участвовали 350 человек и 11 регионов России, а также спортсменки из Эстонии.- К сожалению, в прошлом году из-за пандемии турнир не смог состояться. Но в этом году с 30 апреля по 2 мая мы планируем его проведение. Обязательно будет онлайн-трансляция. И мы надеемся, что будет какое-то ограниченное число зрителей, потому что деткам тяжело без зрителей выступать.Гимнастика онлайнПандемия на работу школы повлияла очень сильно, несмотря на то, что тренировки не прекращались. Ольга смогла перевести их в онлайн-режим.- Но трудности были. Девочки, у которых начался переходный возраст, узнали, что можно жить без тренировок. Было тяжело в том плане, что дети стали терять интерес. Одно дело - ты тренируешься и знаешь, что поедешь на соревнования, есть стимул куда-то стремиться. Другие дело, когда тренируешься и не знаешь, для чего тренируешься, - объясняет Ольга.Перерыв в усилинных тренировках сказался и на наградах, ведь перед началом пандемии гимнастки готовились к чемпионату города и чемпионату в Рязани. Как вспомнинает Ольга, узнали об отмене из-за пандемии буквально за несколько дней до соревнований.- Это было очень сложно: бежал-бежал и нужно резко остановиться. А тебя еще несёт! Мы не опустили руки, двали детям творческие задания. Например, самим сделать себе прическу и макияж...Сейчас тренировки проходят в обычном режиме. А в планах на будущее есть надежды, что в Пскове появятся все условия для развития такого грациозного вида спорта.- Очень хочется, чтобы появился большой спортивный зал, в котором девочки смогут тренироваться и развиваться. Во многих городах России и райцентрах есть такие залы. И художественная гимнастика процветает. Другая мечта — чтобы в школе появилась своя «звездочка», которой будет гордиться Псков, - говорит Ольга. Она уверена, что у воспитанниц ее школы есть потенциал для этого.Контакты:Школа художественной гимнастики Чемпионки России Ольги ДавыдовойАдрес: г. Псков, ул. Советская, 51Телефон: +79215026575Сообщество в «ВКонтакте»: https://vk.com/pskovrgСтраница в Instagram: https://www.instagram.com/rhythmic_gymnastics_pskov/Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».