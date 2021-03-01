Псковичи жалуются на автомобили на тротуарах и газонах

Фото: Жесть по-Псковски

Последнее время псковичи начали все чаще жаловаться на незаконную парковку на тротуарах и газонах. Местные жители обеспокоены, что из-за большого количества нарушителей весной вместо газонов будет сплошная грязь.

Все граждане знают, что парковка на зеленых зонах и пешеходных дорожках запрещена. Однако несмотря на это многие по ряду причин игнорируют это требование. Оправдания разные: то машину поставить негде, то до дома далеко идти.

"Автолюбители, не паркуйте, пожалуйста свои корыта в проходах. Из-за вас люди вынуждены ходить по раскисшим газонам..", - попросил мужчина в группе "Жесть по-Псковски". Обычно всегда находятся недовольные жалобами комментаторы, но тут почти все жалобу поддержали.

Фото: Жесть по-Псковски

Второе обращение связано с парковкой на газоне под балконом. Ситуация неприятна вдвойне: мало того, что такие автолюбители портят газон, так еще и мешают жильцам квартиры шумом, когда прогревают авто.

"Вот так паркуются, чуть ли не в подъезд и в балкон. Подошли, сделали замечание, на что прозвучал ответ "Инвалид, не дойти до подъезда". Кульминация такова, что данный товарищ через 15 минут прёт диван к себе на второй этаж", - рассказала псковичка.

Фото: Жесть по-Псковски

Третья жалоба была немногословной и связана с парковкой на тротуаре. После нее все-таки появились недовольные: "Автор только и может анонимно фотографировать, активист <...>, подойди да скажи". В ответ на это на комментатора обрушился шквал негатива: "К кому подходить? К пустой машине?", "Может ещё постоять и покараулить хозяина, с работы отпроситься, чего уж там".

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

О нарушении правил парковки можно сообщить в ГИБДД. Легче всего это сделать через специальную форму на сайте: для этого нужно зайти на главную страницу сайта, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Прием обращений".