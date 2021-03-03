Пскович пожаловался на новую мошенническую схему под видом выплат с «Госуслуг»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян по телефону

Пскович пожаловался «Комсомольской правде в Пскове» на мошенников, пытавшихся списать деньги с его банковской карты, под видом начисления льгот от «Госуслуг».

Молодому человеку пришло электронное письмо, которое на первый взгляд было не отличить от сообщения с единого портала государственных услуг. «На первый взгляд его абсолютно не отличить от настоящего. Нужно быть очень подозрительным, как я», - пошутил пскович.

Злоумышленники добавили в письмо логотипы портала в начале и конце сообщения, выдержали письмо в их фирменном стиле, применили похожий шрифт. Кроме того, в текст они добавили гиперссылки, вместо обычных. Это сделано для того, чтобы получатели сообщения не усомнились в ссылках, которые выглядят немного не так, как нужно.

Письмо от мошенников на первый взгляд не отличишь от настоящего.

Пскович первым делом проверил адрес почты, с которой пришло письмо. Нажал на логотип «Госуслуг» в графе «отправитель», а за ним прятался почтовый ящик – info@yotapro.ru. Кроме того он решил проверить свой личный кабинет, но в нем последним уведомлением было поздравление с днем рождения.

В письме говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления необходимо перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В. В конце процедуры открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Ранее заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов сообщил, что на данный момент сохраняется тенденция мошенничества по электронной почте. Он предупреждал, что мошенники могут присылать гражданам письма под видом «Госуслуг». Именно это предупреждения заставило нашего читателя быть осторожнее, и не попасться на удочку мошенников.