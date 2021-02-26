Псковичам рассказали о популярных схемах мошенников

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Об актуальных мошеннических схемах рассказал псковичам заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мошенники часто звонят гражданам и представляются сотрудниками органов внутренних дел, после чего действуют по различным схемам. Кроме того, часто представляются работниками банков. Сергей Иванов напомнил, что обычно работники банка и сотрудники органов внутренних дел гражданам напрямую не звонят.

Сейчас приобретает популярность закрытая социальная сеть Clubhouse, вступить в неё можно только по приглашению участников, чем активно пользуются мошенники. «Мошенники приглашают туда за вознаграждение либо присылают ссылки на фишинговые сайты с оплатой», - отметил Сергей Иванов.

На данный момент сохраняется тенденция мошенничества по электронной почте. Часто гражданам может прийти ссылка, похожая, например, на сайт Госуслуг. Однако, если приглядеться, можно заметить, что ссылка на официальный сайт выглядит немного иначе.

Псковичам рекомендуют внимательно относиться к переходу по ссылкам в письмах и удалять или игнорировать подозрительные сообщения.

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