Работники музея-заповедника «Изборск» рассказали о пушистой сотруднице

Фото государственного музея-заповедника в Изборске

Сотрудники государственного музея-заповедника в Изборске рассказали «Комсомольской правде в Пскове» о пушистой сотруднице, проживающей в блинной.

Пушистую питомицу в музей подбросили во двор совсем маленьким котенком. Работники музея не стали выгонять кошку или искать ей новый дом, а оставили жить при кафе.

Фото государственного музея-заповедника в Изборске

Теперь Стрелка, так назвали кошку, в музее полноправная хозяйка. Псковичи и гости региона очень ее любят, часто подкармливают и не могут уехать без памятной фотографии. «Мы следим за публикациями в инстаграме по хэштегам #изборск. Так вот, кошка там часто мелькает», - рассказали сотрудники музея.

Судя по фотографиям, любимое место кошки - на печи в блинной. Гости на самом деле очень любят пушистую сотрудницу: часто угощают её блинами, а когда приезжают и не находят ее в блинной грустно пишут в своих аккаунтах, что «в этом году не было кошечек». По мнению гостей кафе, кошка придает кафе невероятно уютную атмосферу.