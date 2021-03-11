Как восполнить витамины весной, рассказала псковский диетолог

Марина Керман

Псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы Марина Керман рассказала, как восполнить витамины.

Она отметила, что в первую очередь после зимы рекомендует восполнять запасы витамина C. «Все знают о пользе цитрусовых, но не все знают, что помимо витамина С апельсин содержит витамин A, витамины группы B, и важные минеральные вещества? такие как кальций, калий, магний»

В случае аллергии на цитрусовые, восполнить дефицит витаминов диетолог порекомендовала капустой. «Ее не обязательно употреблять в сыром виде, можно использовать в качестве гарнира, или сделать овощной суп. Правда, в таком случае, витаминов вы получите меньше за счёт термальной обработки», — объяснила Марина Керман и отметила, что такие блюда все-равно будут полезнее картошки фри и фастфуда.

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Помимо витаминов организму человека необходимы еще и жиры. Диетолог рассказала, что авокадо содержит много полезных витаминов и микроэлементов и особенно богат витаминами группы B. «А ещё, благодаря авокадо можно поддерживать свою липидограмму, соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, в пределах нормы. «Я не о тех жирах, которые содержатся в вышеупомянутых продуктов из фастфуда, а о полезных жирах. Здорово, если вы возьмете за привычку перекусывать цельнозерновыми тостами с авокадо», — отметила врач.

Тем, кто следит за фигурой и подсчитывает калории, диетолог посоветовала относится к данному фрукту с осторожностью. «Необходимо помнить, что этот фрукт довольно-таки калорийный», — заключила медик.