Когтеточка, гамаки, игрушки-треки: что ждет победителей конкурса «Мартовский кот»

Участвуй в фотоконкурсе «Мартовские коты» и выигрывайте призы

Фотоконкурс «Мартовские коты-2021» стартует на сайте «Комсомольской правды в Пскове». Победители и лучшие участники конкурса смогут получить ценные призы, которые подготовил наш любимый Зоомагазин «Природа» на Юбилейной, 36.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз: стильная двухэтажная когтеточка-игровой комплекс.

Второе и третье место: два гамачка-лежанки на батарею, две игры-треки с мячиками и пушистыми мышками, которые никогда не потеряются под диваном.

Четвертое - восьмое место: необычный современный травяной комкующийся наполнитель для туалета FIX, который можно безбоязненно смывать в унитаз, ведь он прекрасно растворяется.

Все восемь призеров получат дисконтные карты постоянного покупателя магазина.

КАК УЧАСТВОВАТЬ?

- Сфотографируйте своего любимого котика или найдите свою любимую фотографию;

- Зайдите в группу «Комсомольской правды в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте» и вступите в неё;

- Загрузите фотографию в конкурсный альбом до 21 марта. От одного участника принимается одно фото;

- Не забудьте указать имя и породу вашего усатого друга;

- Ждите начала голосования, чтобы не пропустить - рекомендуем поставить уведомление на наши записи.

КАК ВЫИГРАТЬ?

В следующее воскресенье, 21 марта, сбор фотографий пушистых участников подойдет к концу. А на следующий день - 22 марта, мы начнем голосование за лучшего котика на стене нашей группы в социальной сети «ВКонтакте». Поделиться ссылкой на голосование с друзьями не возбраняется. Так как участников ждем много – будет не одно голосование.

Внимание! В конкурсе запрещено использовать различные механизмы накруток. Будут учитываться только органические голоса.

ФИНАЛ

Финальное голосование пройдет на сайте, дата зависит от количества участников. Мы опубликуем фотографии финалистов и дадим вам возможность вновь проголосовать. В этом этапе примут участие коты, набравшие в каждом голосовании наибольшее количество голосов.