Телескопы, 3D принтеры, робототехника: «Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам

Фото: Андрей Степанов

Как создавался центр, в котором любого могут заинтересовать робототехникой, рассказал один из его руководителей Владимир Колпаков.

«В 2015 году мы с Алексеем Гиацинтовым объединились. Его финансы и мои педагогические умения помогли нам открыть этот центр, закупить наборы по робототехнике, набрать группу и вести занятия», — рассказал Владимир.

Спустя год работники досугового центра поняли, что «возможностей на все не хватает, а хочется сделать очень много всего хорошего». Руководители центра решили, что пора расширять горизонты и покорять новые вершины. Центру посоветовали принять участие в конкурсе на получение грантов.

С тех пор прошло уже много времени. На сегодняшний день «Юный техник» выиграл уже пять президентских грантов. В общей сложности благодаря ним они получили 12,5 млн рублей.

Фото: Андрей Степанов

Как заинтересовать самых маленьких

За пять лет через центр прошли сотни псковских школьников. Ребята посещают занятия по робототехнике, физике, астрономии, участвуют в различных соревнованиях.

В центре занимаются дети от 5,5 лет и старше. В зависимости от возраста детям дают работать с разными материалами. Младшие группы занимаются с наборами LEGO Wedo, старшие — с LEGO Mindstorms. С каждым годом задания усложняются, но это не отталкивает ребят от занятий. Наоборот, благодаря этому процесс становится познавательным и интересным.

«Ребенка надо привлечь, заинтересовать», — объяснил Владимир Колпаков. Если шестилетнему ребенку дать паять платы и сказать параллельно программировать все это на английском языке, ребёнку это не понравится и заинтересовать его не получится.

Фото: Андрей Степанов

Конкретно

Учащиеся центра сами выбирают в рамках какого направления продолжать обучение. На курсе «моделирования и прототипирования» дети могут научиться создавать самолёты и даже радиоуправляемые модели.

«Делаем самолеты, начиная с простейших — палочка и три кусочка пенопласта — и заканчивая радиоуправляемыми моделями. Кто-то делает машинки, кто-то — кораблики. Есть ребята, которые на станке делают заготовки и собирают разное деревянное оружие», — рассказывает Владимир.

Фото: Андрей Степанов

Оружие стреляет канцелярскими резинками. Многие чертежи моделей берут из интернета, но педагогам все равно приходится их дорабатывать. Для ребят делают заготовки, а они уже самостоятельно шлифуют их, красят, клеят и доводят до ума. Доделав модель, юные мастера забирают их домой.

Фото: Андрей Степанов

Самое интересное

Досуговый центр буквально напичкан новейшим оборудованием. Телескопы, 3D принтеры, разнообразные наборы по робототехнике. Не удивительно, что занятия увлекают не только детей, но порой и их родителей, которые иногда остаются в центре и начинают в нем преподавать.

Преподаватель робототехники — мама одного из воспитанников. «Виктория — инженер по образованию. Отвозила год к нам ребенка, и решила устроиться на работу: уже третий год ведет занятия у малышей», – рассказал Владимир Колпаков.

Фото: Андрей Степанов

Благодаря участию в грантах, «Юный техник» закупает оборудование, позволяющее проводить бесплатные мероприятия. Например, в прошлый раз центр смог купить большой мобильный планетарий, с помощью которого школьники могут посмотреть восемь фильмов по астрономии.

Шатер вмещает около 30 школьников. «Он раскрывается на весь кабинет и на него проецируются фильмы по астрономии. Космос дети изучают, лежа на надувных подушках. Им очень нравится», — отметил Владимир Колпаков.

С мобильным планетарием центр уже побывал в Псковском гуманитарном лицее. А 24 апреля посмотреть на звездное небо можно будет в Псковской областной научной библиотеке. Там в рамках «Библионочи» он будет работать с 16:00 до 21:00.

Фото: Андрей Степанов

Руководитель досугового центра рассказал, что в центре есть два необычных телескопа. Один из них автоматически наводится на небесные объекты и следит за ними, пока есть питание: «Он крутится с той же скоростью, что и вращается Земля, поэтому объект всегда остаётся в одном и том же месте в кадре», — объяснил специалист.

Еще один телескоп был куплен в рамках гранта «Небо зовёт». С его помощью учащиеся могут смотреть на солнце без вреда для глаз. «С ним можно устраивать дневные наблюдения и демонстрации», — отметил Владимир Колпаков.

Фото: Андрей Степанов

Еще одна удивительная вещь — синяя лазерная указка, которая лопает шарики и зажигает спички. «Ей очень удобно на звезды показывать», – рассказал Владимир, попутно направив синий луч на кусок поролона, который сразу почернел и задымился.

С помощью некоторых приборов можно устраивать почти магические сеансы. «Левитрон» позволяет небольшим деталям зависать в воздухе. Однако волшебным этот процесс кажется только тем, кто не знаком с законами физики. А вот воспитанники «Юного техника» знают, в чем секрет левитации.