Председатель ПСБ и губернатор Псковской области подписали соглашение о снижении ставок по ипотеке для бюджетников до 3,99%

Фото: Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

Сегодня в Москве, 22 марта, председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали двустороннее соглашение о старте программы льготного ипотечного кредитования.

Кроме этого, дополнительными мерами поддержки регионального ипотечного рынка со стороны ПСБ станет продолжение кредитования банком населения по «Госпрограмме-2020», «Военная ипотека», программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.

«ПСБ уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и Министерства обороны. Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. С помощью программы «Семейная ипотека» можно не только оформить новый кредит, но и рефинансировать действующий под минимальный процент. Взаимодействие с руководством области по этой программе в конечном итоге повышает доступность ипотеки в регионе, снижая кредитную нагрузку на ее жителей, а также способствует строительству и вводу нового жилья», – прокомментировал Петр Фрадков.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» банк также планирует сотрудничать с региональными застройщиками, открывать им финансирование с привлечением средств на счета эскроу в рамках 214-ФЗ, а также в рамках проектного финансирования.

Губернатор Псковской области, в свою очередь, отметил тесное взаимодействие региона и ПСБ. «Особую помощь в сохранении экономики региона банк оказал во время борьбы с распространением COVID-19. Только предприятиям малого и среднего бизнеса были выданы кредиты на сумму около 400 млн рублей. Это серьезная мера поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также добавил, что в рамках двусторонней встречи с руководством банка намечен ряд направлений сотрудничества, в частности, поддержка организацией крупных инфраструктурных проектов в сферах промышленности, строительства и образования на территории Псковской области