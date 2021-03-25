«Трагедия одной маленькой рыжей жизни»: 19-летний кот, которого выбросили хозяева, скончался в приюте

Фото: "Зоозащита".

19-летний кот, которого родственники умершей псковички бросили умирать в подъезд, вчера умер в приюте. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали работники «Зоозащиты».

Эта история сразу выбила работников приюта из колеи. Они никак не могли осознать, как можно выбросить старого кота, которого 19 лет гладили руки твоей только что умершей матери. И долго не решались, стоит ли рассказывать о произошедшем. «Это рвет сердце, мозг», — написали они.

«Безумно жалко. Жалко животное, жалко, что не смогли дать больше, а так хотелось... Инсульт. В тот день, к счастью, в приюте был наш врач. Реанимация. В тысячный раз молим Бога и благодарим Вас, что под рукой были все нужные препараты. Но всего ещё одни сутки… это просто трагедия», — написали работники приюта.

Накануне сотрудники «Зоозащиты» уезжали с работы очень поздно. Было тревожно. Кот в сознание так и не пришел. Так что то, что они увидели с утра, было вполне предсказуемо. Хотя принять случившееся от этого нисколько не легче.

Соньк

В операционке, где поселили на грелочке брошенного людьми старика, живут ещё две собаки. Первое, что увидели зоозащитники, зайдя рано утром в помещение, встревоженную старую собаку по кличке Сонька, которая обычно почти не встает со своего места.

«Она с криком подлетела к нам, потом носом к клетке… и выла… показывая, что там беда. Очень старый кот и очень старенькая собака, которая мечется около клетки, пытаясь хоть чем-то помочь тому, кому помочь уже невозможно», — грустно написали зоозащитники.

Кот, 19 лет прожив с любимой хозяйкой, умер после ее смерти в преддверие дележа квартиры. Возможно, наследники имущества об этом так никогда и не узнают. «Вот такая трагедия. Трагедия одной маленькой рыжей жизни, трагедия одной большой Любви Человека и Кота. Трагедия нашего общества», — написали зоозащитники.