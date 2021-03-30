Псковский экскурсовод: «Когда среди гостей есть дети, белки – мои спасители»

Фото: КП

Псковской экскурсовод Наталья Григорьева рассказала, что ещё пару лет назад белок в монастыре было очень много. «Под ногами бегали, сейчас их меньше, поэтому и «ловим» каждую. Видимо, из-за вырубки деревьев и проводящихся работ они прятаться стали», – отметила она.

В монастырь Наталья водит экскурсии достаточно часто. Если приезжают взрослые, акцент на белках она обычно не делает, так как люди сюда едут за другим.

Зато белки очень сильно помогают, когда на экскурсию приходят туристы с детьми. «Когда среди гостей есть дети – белки – мои спасители. Внимание детей достаточно сложно удержать в таких местах, если с Изборском или Псковом все понятно, там и полазить можно по стенам и чем-то их увлечь, то монастырь – это немного другое», – рассказала она.

Фото Светланы Даниловой. Фотогруппа Мгновения.

Когда появляются белки, даже самых шустрых детей привлечь намного легче, уверяет экскурсовод. Пару фактов о зверьках — и все внимательно слушают, а главное, задают вопросы.

«Один раз мы были в монастыре и попали на момент, когда один из монахов орешки клал в кормушку. Дети начали спрашивать: кто такие монахи, что они тут делают и что такое монастырь. Вот так потихоньку все и встаёт на свои места», — отмечает экскурсовод.

Многие люди, приезжая в монастырь, уже знают о проживающих на его территории рыжих постоялицах. Однако москвичей, а тем более жителей Санкт-Петербурга, ими не удивишь – своих хватает. «Но я всегда говорю, что наши особенные! Окрас у них необычный, а у некоторых такие интересные белые кисточки на хвостиках, прямо особенность наших монастырским белок», – рассказала Наталья.

Фото: Константин Великопольский

Кстати:

Экскурсовод отметила, что белок можно увидеть не только в Печорах, но им в самом Пскове. Рыжие зверьки не так давно поселились в Мирожском монастыре. Их привезли туда в 2017 году из Ленобласти.