В апреле псковичей ждут две магнитные бури

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Две магнитные бури ждут псковичей в апреле. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Первая буря пройдет 8-10 апреля. C 8 по 9 числа ожидается, что магнитосфера будет возбужденной. 10 апреля прогнозируют более сильное магнитное возмущение, которое классифицируют как магнитную буру уровня G1.

Скриншот с сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Вторая буря ожидается 16-17 апреля. 16 апреля снова ожидается магнитная буря уровня G1, 17 апреля ее сила снизится. С 18 апреля и до 28 апреля магнитных бурь не прогнозируют.

Больше всего магнитных бурь стоит опасаться людям с неустойчивой вегетативной системой, хроническими заболеваниям сердца, лица с болезнями легких и пожилые люди.