«Здесь и правда начинается Россия»: ведущая «Ревизорро» раскритиковала псковский общепит

Ксения Милас приехала в Псковскую область

В ноябре в Псковскую область приезжала ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас. Она посетила ряд псковских заведений и на днях на канале «Пятница» вышел итог расследования.

Первым местом, которое посетила ведущая, стало кафе «Шведская горка». Прием радушным не был: хозяин начал распускать руки и пытался вытолкать ведущую и операторов за дверь. Около холодильника в кафе началась настоящая драка. Не зря: его содержимое повергло Ксению в шок. Свёкла с белым налетом, пятидневная солянка, черные бананы, просроченные почти на месяц бекон и брынза. Кроме того оказалось, что клиентам в кафе не только дают есть блюда из просроченных продуктов, но и явно кладут меньше, чем указано в прайсе.

«Отношение к своей работе поваров и владельца меня просто повергло в шок. Программа „Ревизорро“ не рекомендует бар-кафе „Шведская горка“ в городе Псков», — резюмировала ведущая.

Скриншот из телепередачи

Следующим пунктом проверки Ксении стал хостел Jazz. В отеле ведущая не смогла найти даже пыли под кроватью. «Я не ожидала увидеть настолько идеальный хостел. Все ГОСты соблюдены, у меня нет ни одного нарекания. Я о таком даже не мечтала. я такое представить себе в голове не могла, что я могу прощаться на такой ноте. С моей проверкой Псков Jazz однозначно справился», — подвела итог ведущая и отметила, что она однозначно рекомендует отель.

Скриншот из телепередачи

Далее члены команды отправились в Изборско-Мальскую долину в экоатель «Псковская Швейцария». Ведущая оказалось не довольна отсутствием маркировок на продуктах и работой клининга. Заветную наклейку «Проверено Ревизорро» отель не получил. Но руководство и работники пообещали исправить все минусы заведения.

Скриншот из телепередачи

Следующим пунктом для проверки стал ресторан «Башня». Основные замечания к заведению: грязь, небрежное меню и просроченные продукты.

Пиццерия «Моя Италия» сначала приятно удивила ведущую скоростью доставки и весом пиццы: она была на 100 грамм больше, чем заявлено. Санитарное состояние кухни быстро свело весь восторг на нет: просроченные продукты, антисанитария, отсутствие маркировки, ползающие по стене тараканы.

Скриншот из телепередачи

Авторский ночной клуб-бар NataINN Ксения Милая решила посетить из-за большого количества позитивных отзывов о данном заведении. Ведущая отметила, что не имеет право обделить такое заведение своим вниманием. Однако попасть в заведение оказалось не так просто: дверь перед съемочной группой оказалась заперта. Заблокированными внутри оказались и гости бара, и ее тайные помощники. На кухне оказались продукты, произведённые аж в 2018 году.

«Программа „Ревизорро“ не рекомендует клуб-бар NataINN», — резюмировала ведущая, вытряхивая просроченные продукты в мусорный бак.

Скриншот из телепередачи

Последним объектом в городе стала пекарня «ПанаПончик». Проверка маркировки, срока годности и технологий приготовления Ксению удовлетворили. На следующий день после проверки ведущая забрала из пекарни заказ для своей съемочной группы и вручила им заветную наклейку.

Скриншот из телепередачи

Также Ксения побывает на уникальной экскурсии по музею-усадьбе народа Сето. Ведущая оказалось довольна чистой кухней, свежими, натуральными продуктами и интересной подачей.

Подводя итоги Ксения отметила, что Псков произвел на нее довольно сильное впечатление. «Здесь и правда начинается Россия, чего не могу сказать о сервисе», — подвела итоги ведущая.