Съемочная группа программы «Ревизорро» нагрянула в Псков

Фото из Instagram-аккаунта Экскурсии в Пскове

Псковичи встретили ведущую программы «Ревизорро» на канале «Пятница» Ксению Милас. Совместной фотографией напротив библиотеки Каверина поделилась индивидуальный псковский экскурсовод Наталья в Instagram-аккаунте Экскурсии в Пскове.

«Я, обычно, не пристаю к людям с фотографиями, но тут не удержалась. Моя дочь не простила бы мне, если бы я не сделала фото с Ксенией Милас. И пусть я замёрзла, не красиво получилась, и вообще... И нет, ревиззоро у нас не снимают, если что» - сообщила экскурсовод.

Несмотря на то, что Наталья сообщила своим подписчикам о том, что Милас не приезжала в Псков и не снимала программу, наши источники узнали - вчера съемки все-таки проходили.

В объективы «Ревизорро» попал ресторан «Моя Италия», обычно пользующаяся у псковичей неплохой репутацией, но ставшим в последнее время одним разочарованием, судя по отзывам в социальных сетях. Кроме того, как оказалось, когда гостья Милас внезапно нагрянула с проверкой, сотрудники просто разошлись по домам, ничего не комментируя.