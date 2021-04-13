Псковский веломастер рассказал, как подготовить велосипед к сезону

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Как подготовить велосипед к сезону рассказал «Комсомольской правде в Пскове» пскович Никита Орлов, занимающийся ремонтом велосипедов.

Проверку байка на готовность к сезону можно провести довольно быстро. Разбирать его на части не придется: достаточно оценить состояние основных деталей и механизмов.

Пункт 1. В первую очередь после зимы велосипед необходимо почистить: протереть от пыли, почистить цепь и звезды. Только после этого мы переходим к непосредственному осмотру.

Пункт 2. Рулевая система велосипеда может расшататься из-за того, что велосипед долгое время находился в одном положении. Чтобы проверить ее состояние, нужно зафиксировать переднее колесо и покачать руль: он должен оставаться неподвижным по отношению к рулевой колонке.

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Пункт 3. За время «зимнего отдыха» у велосипеда может спустить колеса. Нужно проверить накачаны ли они. Кроме того, если при нажатии на покрышки воздух спускает, нужно заклеить резину, а в идеале — поменять.

Пункт 4. Далее мы проверяем не восьмерят ли колеса. Для этого нужно взять колесо и покачать влево-вправо. Если оно расшатано, ходит в разные стороны и рисует в воздухе «восьмерки» стоит насторожиться. Скорее всего проблема в спицах или в самой форме колеса. Можно перебрать спицы и подтянуть или ослабить их с помощью специального ключа. Если это не помогло — значит дело, скорее всего, в искривлении самого колеса. В этом случае лучше ехать к мастеру.

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Пункт 5. Также важно проверить цепь. Для этого надо перевернуть велосипед и положить его колесами вверх. После этого мы прокручиваем колеса, если цепь не свистит и не издает странных звуков — значит с ней все в порядке. В противном случае ее придется почистить и смазать.

Пункт 6. Последним в списке, но не по значимости — проверка тормозов. Если тросики ходят плавно, велосипед тормозит, а ручка не залипает — все в порядке. В случае наличия проблем лучше обратиться к мастеру .