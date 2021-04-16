Псковская вокалистка подготавливает участников команды Егора Крида в «Голос.Дети»

Фото с официального Instagram-аккаунта Алины Виардо

Псковская вокалистка, участвовавшая в проекте Первого канала – шоу «Голос» теперь подготавливает юных участников команды Егора Крида. О том, почему ребята трудятся «на износ» и как звездный наставник относится к свей команде, Алина Виардо рассказала специально для «Комсомольской правды в Пскове».

После эффектного выступления с песней Юрия Лозы «Плот» в 9 сезоне шоу «Голос», Алина Виардо смогла во второй раз попасть на популярное музыкальное шоу, но уже в качестве музыкального наставника. Алина подготовила двух своих учеников к «Слепым прослушиваниям» и по воле случая они оба попали в команду одного из топовых хип-хоп исполнителей – Егора Крида.

Фото с официального Instagram-аккаунта Алины Виардо

В команде Егора Алина выполняет роль музыкального наставника, педагога по вокалу для некоторых участников. Все репетиционные дни она проводит вместе с ребятами живет по одному расписанию и в одном «музыкальном» темпе. Как отметила псковичка, помимо преподавателей по вокалу, подготовкой детей к этапу «Поединки», а также ко всем остальным конкурсным этапам «Голос. Дети», активно занимается и сам наставник.

«Егор Крид очень душевный и вовлечённый в процесс наставник. Дети его безумно любят. Он участвует во всех репетициях, постановках номеров. Егор всячески поддерживает всех детей морально, общается очень открыто, можно сказать, дружит», – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» Алина Виардо.

Фото с официального Instagram-аккаунта Алины Виардо

Кроме того она отметила, что все репетиции и подготовки участников проходят интенсивно и в очень быстром темпе, ведь песню необходимо подготовить всего за 4 дня, и исключительно в отсутствии родителей. Единственным местом, где родные могут увидеть своих детей, выступает сцена во время генеральной репетиции музыкального шоу.

Егор Крид слушает выступление дочки Сергея Трофимова на Слепых прослушиваниях

Алина Виардо поделилась, что лично еще не успела познакомиться с наставником команды, в которую попали ее ученики, но планирует встречу на первой репетиции «Поединков»: «Я думаю, мы сможем познакомиться с Егором поближе в день эфира поединков. Потому что он в этот день собирает всю команду, а так же всех причастных к созданию этих потрясающих номеров, которые зритель увидит в эфире Первого канала».

Егор Крид на шоу Голос. Дети

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