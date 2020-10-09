В пятничном эфире «Голос» на Первом выступит псковичка Алина Виардо

Фото из личного архива Алины Вирадо

В пятничном эфире Первого канала в программе «Голос» выступит псковичка Алина Виардо. Об этом девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети ВКонтакте.

«Я очень счастлива, что наконец-то могу поделиться по-настоящему важным для меня событием - участием в шоу "Голос" на Первом. Хоть и было безумно волнительно, но это стало очень ценным этапом в моей жизни» - рассказала Виардо.

Это не первое появление певицы на телевизионном шоу. В январе 2016 года мы писали о ее выступлении на конкурсе «Новая звезда» телеканала «Звезда».

«Для меня важно, чтоб вы посмотрели сам эфир в пятницу в 21:30 на Первом канале.- обратилась псковичка к подписчикам. И включили всю свою активность, независимо оттого, понравится вам мое выступление или нет! Чтобы вы искренне и честно оставили свои комментарии на моих страничках и официальных страничках проекта «Голос». Мне очень важно мнение каждого из вас».

Кроме этого, Алина Виардо поделилась личным видеодневником с поездок на «Голос». Как сообщила девушка, прошла она кастинг еще в прошлом году, а после этого ее ждало еще несколько поездок для утверждения материала и подготовки к эфиру.