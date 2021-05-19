Названы победители «Губернаторского дневника» 2020-2021 учебного года

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В седьмой раз акция «Губернаторский дневник» прошла в 2020 – 2021 этом учебном году. Победители, заработавшие больше всего «пятерок», по-традиции смогут встретиться на чаепитии с губернатором в сентябре 2021 года.

Ребята отлично постарались и за три триместра вместе заработали 14 116 «пятерок».

Например, ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии подали девять заявок – только от одного класса под руководством Анжелы Салиевой.

Самое большое количество «пятёрок» за три триместра среди всех учащихся получила победительница прошлого года, ученица четвертого класса Полонской средней школы имени Героя Советского Союза Арнольда Мери Ольга Волкова, в её дневнике красуется 508 оценок «отлично». Таким образом, она стала новой рекордсменкой акции «Губернаторский дневник».

На втором месте по количеству отличных отметок Алина Файзуллина из лицея «Развитие» г. Пскова – у нее 459 «пятерок».

Тройку безусловных лидеров закрывает Алина Белькевич из многопрофильного правового лицея № 8, получившая 404 «пятёрки». Кстати, она единственная, кто в этом году представил эту школу в конкурсе.

Больше всего бланков в редакцию «Комсомолки» поступило из Пскова – 22, вторые по активности школы Порховского района, они представили 5 заявок.

В акции приняли участие 45 школьников: 29 девочек и 16 мальчиков из Великих Лук, Дно, Новосокольников, Острова, Пыталовского, Опочецкого, Усвятского, Себежского, Порховского, Пустошкинского, Бежаницкого районов.

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА

За первый триместр участники вместе заработали 5397 «пятерок». Победительницей среди 2–4-х классов стала четвероклассница Файзуллина Алина – ученица лицея «Развитие». За первый триместр она получила 174 «пятерки».

Среди 5–7-х классов победу одержала ученица седьмого класса из гимназии им. А.Д. Петрова Опочецкого района Полина Кирея, получившая 148 «пятерок».

Победу среди 8–11-х классов одержала девятиклассница Естественно-математического лицея №20 Кристина Карпова, заработавшая 152 оценки «отлично».

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ТРИМЕСТРА

Во втором триместре ребята все вместе заработали 4931 «пятерок».

Победительницей среди 2–4-х классов стала ученица второго класса великолукской школы №13 Ксения Федорова, заработавшая 222 «пятёрки».

Среди 5–7-х классов победил учащийся пятого класса школы №2 г. Пскова Васильев Даниил, набравший 141 «пятёрку».

Победу среди 8–11-х классов одержал девятиклассник Степанов Глеб, учащийся средней школы №7 им. В.Н. Пушкарёва города Острова. Он набрал 134 «пятёрки».

ПОБЕДИТЕЛИ ТРЕТЬЕГО ТРИМЕСТРА

За третий триместр участники «Губернаторского дневника» заработали 3922 оценок «отлично».

Победительницей среди 2–4-х классов, как и в зимнем триместре, стала четвероклассница лицея «Развитие» Файзуллина Алина, вырвавшаяся вперед и получившая 129 оценок «отлично».

Среди 5–7-х классов победу одержала семиклассница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ольга Островерхова, заработавшая 108 «пятёрок».

В категории 8–11-х классов победила Кристина Карпова. Девушка победила сразу в двух триместрах. В третьем триместре учащаяся девятого класса Естественно-математического лицея №20 получила 118 оценок «отлично».

ФИНАЛИСТЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Победителями прошлых лет стали учащийся шестого класса Пустошкинского центра образования Глеб Смирнов, заработавший за три триместра 381 «пятёрку» и учащаяся Кудеверской средней школы Бежаницкого района Диана Чайковская, получившая за свой седьмой класс 377 оценок «отлично», а также полная рекордсменка акции за 2020-2021 год, ученица четвертого класса филиала Средней школы №1 г. Порхова «Полонской средней общеобразовательной школы» в Порхове Ольга Волкова, получившая 508 оценок «отлично». Ребята смогут снова встретиться с губернатором.