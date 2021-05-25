Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Пскове

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА

В хабе представлено более 15 000 лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем ассортимент будет расширен до 18 000 наименований. Безрецептурные препараты СБЕР ЕАПТЕКА бесплатно доставляет на дом.

На торжественном открытии хаба присутствовали Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области и Анна Тарасенко, управляющая Псковским отделением ПАО Сбербанк. Николай Колыванов, директор Псковского филиала СБЕР ЕАПТЕКИ провел для гостей экскурсию по хабу и рассказала о планах по развитию компании в регионе.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Пскове – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Перми, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Тамбове, Орле, в 2020 году – в Казани.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области:

«Для нас появление нового сервиса и новой услуги в решении сбережения здоровья граждан это дополнительная возможность улучшить качество жизни населению. Мы хорошо знаем, что доступность лекарственных препаратов на сегодня является одной из насущных тем для наших граждан, и новый качественный шаг в отношении этой доступности сегодня мы с вами наблюдаем».

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Пскова станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. В хабе представлено более 15 000 товаров с перспективой расширения ассортимента до 18 000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Кроме того, со временем СБЕР ЕАПТЕКА планирует увеличить количество пунктов самовывоза за счет сотрудничества с аптечными сетями в Пскове и городе Великие Луки.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА

Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк:

«Здоровье — главная ценность для любого человека, и наша задача — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости.

На рынке мало альтернативных предложений, и мы рады, что жители региона смогут заказывать качественные лекарства и товары для здоровья от проверенных поставщиков».

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ сопровождалось благотворительной акцией. Через фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» компания передала лекарства и медицинские товары десяти нуждающимся семьям.

Фото: СБЕР ЕАПТЕКА

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы рады начать работу в Пскове, одном из самых древних и красивых городов России. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ у горожан появится возможность не только заказывать на дом безрецептурные лекарства, но также приобретать редкие и дефицитные препараты, которые раньше здесь купить было сложно. Мы планируем расширять свое присутствие в регионе, чтобы доступ к широкому ассортименту товаров для здоровья получили как можно больше жителей Псковской области».

Аптека-хаб в Пскове работает по адресу: ул. Инженерная, 103. Площадь хаба 502 кв. м, из них 38 кв. м занимает торговый зал и 464 кв. м – курьерская зона и место для хранения товаров. В хабе одиннадцать сотрудников: заведующая, два фармацевта, пять комплектовщиков и три курьера. Хаб рассчитан на обработку около 1000 заказов в день. Курьеры развозят заказы на автомобилях, также они могут доставлять их на самокатах или пешком.

Справка:

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ООО «еАптека»; Адрес: Москва, Фрунзенская набережная, дом 42, цокольный этаж, помещение I, комната 2; Лицензия: № ЛО-77-02-010433 от 13 августа 2019 г.; ОГРН: 1147746631988. Обособленное подразделение ООО "еАптека"; Адрес: 180019, Псковская обл., Псков г., Инженерная ул., 103; Лицензия: ЛО-60-02-000626 от 18 декабря 2020 г.