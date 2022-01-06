Псковский губернатор Михаил Ведерников поделился рецептом итальянской пиццы в русской печи

Фото здесь и далее из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«Первый раз попробовали вместе приготовить настоящую итальянскую пиццу в настоящей русской печке. Выбрали два варианта: мясную и с морепродуктами. Из остатков теста дети выпекли себе пирожки со всем подряд! Рецепт теста нашёл в интернете, а сын его превосходно замешал, с начинками импровизировали», – поделился глава региона.

По рецепту главы региона, исходя из количества ингредиентов, получается три пиццы.

Рецеп теста

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1. Разогреть 325 мл воды до 35-40 градусов.

2. Добавить 1 ч.л. сахарной пудры, 7 г. сухих дрожжей, 2 ст. л. оливкового масла.

3. Оставить смесь потомитбся на 5 минут.

4. В это время необходимо просеять 500 г. муки.

5. В муку добавить 1/2 ч.л. соли.

6. Влить смесь в муку и замешать с помощью миксера и руками.

7. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить в тепле на 30 минут.

Рецепт соуса

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1. Обдать помидоры кипятком, чтобы легко снять шкурки.

2. Мякоть помидоров тушим с чесноком, оливковым маслом, приправами и специями.

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«Для начинки можно брать любые ингредиенты в зависимости от того, какую пиццу вы хотите. Мы брали сыр моцарелла для пиццы, пармезан, колбаски, шампиньоны. Для пиццы с морепродуктами подойдёт морской коктейль (перед тем как выкладывать морепродукты на пиццу, рекомендую помазать их сливочным маслом, немного посыпать солью и поставить на 3-4 мин. в духовку, разогретую до 170 градусов). Все ингредиенты продаются в любом супермаркете. Получилось очень вкусно. Готовьте вместе с любимыми и родными людьми. Это приносит радость!» – добавил Михаил Ведерников.