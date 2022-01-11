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Псков-ТОП11 января 2022 11:00

Семён Кокотлив из Плюссы может взять 5 млн в финале экстремального шоу «Русский ниндзя» на СТС

Благодаря победе, пскович планирует выручить деньги на строительство дома для своей матери
Источник:kp.ru
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Житель Псковской области Семён Кокотлив претендует на 5 миллионов рублей в финале шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Итоговое соревнование состоится уже сегодня, 10 января, в 19:45.

Тренер по кроссфиту, Кокотлив уже имеет несколько значимых достижений в спорте. Он действующий чемпион России по функциональному многоборью и тренер сборной Санкт-Петербурга по функциональному многоборью.

Победить в отборочных испытаниях ему помогло присутствие мамы, которая вместе с ведущей Идой Галич провожала спортсмена на старте. Мама неспроста приехала с сыном, его мечта – взять 5 млн на строительство для нее нового дома после пожара.

«Мне придаёт много сил поддержка мамы, которая приехала за меня болеть. Естественно, я волнуюсь, но у меня отличные спортивные качества: я очень быстрый, ловкий и готов побеждать», — рассказал Семён Кокотлив.

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Несколько занимательных фактов про отборочный тур Семёна Кокотлива:

Препятствия, которые пришлось преодолеть псковичу, были привезены из Бельгии;

Сложнейшую трассу собирала бельгийская команда;

23-метровое финальное препятствие "горка", которую с легкостью преодолел пскович, называется гора Мидорияма;

Ранее ее покорили всего шесть человек в мире;

На победу в шоу претендовали еще несколько представителей Псковской области, однако сошли с дистанции.

Спорт