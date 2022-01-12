Рейтинг катков в Пскове: горожане выбрали лучший лед зимы 2021-2022

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Самым радостным событием этой зимы стало открытие катков. В след за щедрыми украшениями, горожан порадовали новым катком и закупкой коньков для проката. Редакция «Комсомолки» провела опрос среди читателей, какой каток в эту зиму оказался наиболее притягательным.

Не станем томить, новый каток в Финском парке стал безусловным победителем. Только в праздники ежедневно его посещали более 2000 раз. Псковичи и гости города катались на нем и днем, и ночью. Читатели отдали новому катку 33.33 процента голосов.

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Среди полюбившихся площадок города, которые ежегодно открывают свои двери для любителей катания на коньках, горожане выделили каток «на Таблетке», отдав за него 21.21 процент голосов. Небольшой каток располагается в тихом местечке парка культуры и отдыха имени Пушкина. Между замороженного парка аттракционов залиты дорожки для катания на коньках, музыка и гирлянды обеспечивают этому месту поднимающую настроение атмосферу.

Следом псковичи выделили каток на стадионе «Машиностроитель». Сегодня он обновлен и радует глаз гостей. Десятками лет горожане приходят кататься в это место большими компаниями.

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Каток на Запсковье набрал 14.93 процентов голосов. Ежедневно его посещают большое количество горожан. Ребята очень любят данный каток. Кстати, располагается он на теннисном корте.

Каток на у ТРЦ «Fjord Plaza» работает уже второй год, но только появившись, тут же снискал популярность у псковичей. Бесплатный каток находится на краю города. В этом же месте расположено сразу несколько торговых центров.

Еще несколько человек отметили каток «Айсберг» в Корытово, хоккейную коробку в своем дворе и лед на реке Великой.