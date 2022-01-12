«Псков – любовь»: зимний город во всей красе сняли с высоты птичьего полёта

Скриншот видеоролика

Видеосюжет с видами Пскова, снятый этой зимой, выложили на YouTube-канале BlackWingS.

В начале видео зрителям показывают появившуюся летом у здания кампуса ПсковГу инсталляцию «Псков – любовь». Разноцветные буквы расположились у преобразившегося до неузнаваемости кампуса на берегу реки Великой.

Скриншот видеоролика

Кадр с яркими буквами сменяется видом прославившей Псков инсталляции «Россия начинается здесь», уже не первый год украшающей псковскую набережную.

Помимо дизайнерских букв, в ролик попали и крепостные стены Пскова, и Ольгинский мост, который ждёт масштабная реконструкция, и Троицкий мост, который также преобразится.

Скриншот видеоролика

«Вишенкой на торте» выложенного ролика стал каток в Финском парке, впервые открывшийся в конце 2021 года и уже полюбившийся псковичами всех возрастов.

В конце видео зрителям вновь показывают символичную инсталляцию «Псков – любовь». Если в начале сюжета она теорема, которую нужно доказать, то в конце – аксиома, уже не требующая каких-либо доказательств.

Напомним, осенью 2021 года удивительный ролик с видами осеннего Пскова снял видеограф из Москвы Александр Пискарев. Блогер тогда отметил, что за последние годы Псков кардинально преобразился, став по-настоящему «европейским городом».

А уже в этом году жителям и гостям города показали, как выглядит по-новогоднему украшенный Псков в вечернее время с высоты птичьего полёта.